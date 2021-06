President Biden moet onverwacht afscheid nemen van hondje Champ

«Hij was onze trouwe, dierbare begeleider gedurende de afgelopen dertien jaar. De hele familie Biden was dol op hem», lieten de president en de first lady met bezwaard gemoed weten. «Zelfs toen Champs krachten de afgelopen maanden afnamen, hees hij zich meteen overeind wanneer we binnenkwamen, altijd kwispelend en ons besnuffelend om achter de oren te worden gekrabbeld of over de buik gewreven. Waar wij waren, wilde hij ook zijn.»