PostNL krijgt boete van 2 miljoen euro voor te late bezorging post in 2019

Postbedrijf PostNL moet in Nederland een boete van 2 miljoen euro betalen omdat het in 2019 niet genoeg post op tijd bezorgde. Dat heeft toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald.

In 2019 werd 94,34 procent van alle brievenbuspost op de eerstvolgende bezorgdag afgeleverd. De wet in Nederland vereist echter dat minimaal 95 procent van de brieven binnen die tijd wordt afgeleverd.

Volgens de directie van PostNL was er sprake van overmacht, omdat het bedrijf na de overname van concurrent Sandd af te rekenen kreeg met problemen. Volgens toezichthouder ACM kan er geen sprake zijn van overmacht, omdat PostNL geen voorzorgsmaatregelen genomen had om te voorkomen dat de fusie met Sandd tot problemen zou leiden.

Sociale inspectie

Vorig jaar kwam PostNL nog in opspraak na invallen van de sociale inspectie in Mechelen, Wommelgem en Ardooie. Er werden inbreuken vastgesteld van zwartwerk, inbreuken rond deeltijdse arbeid en er werd een medewerker aangetroffen die vermoedelijk illegaal in het land verblijft. Het depot van Wommelgem werd na afloop van de inspectie verzegeld. Duizenden pakjes konden daardoor niet geleverd worden.

Nog vorig jaar verschenen PostNL en GSL samen met een hele resem onderaannemers voor de correctionele rechtbank in Mechelen. Ze werden beticht van georganiseerde sociale fraude, met de koeriers als voornaamste slachtoffers. «Een moderne vorm van slavernij», noemde de christelijke vakbond het. Er werd met alle partijen overeengekomen om de meer dan vijftig zaken op 2, 9, 16 en 23 september 2022 te behandelen.