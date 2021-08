Poets je je tanden beter voor of na je ontbijt? Deze tandarts heeft het antwoord

Velen onder ons hebben een ochtendroutine: eerst even langs het toilet, dan een lekker ontbijtje en vervolgens trekken we richting de badkamer om ons klaar te maken voor de dag. Je poetst je tanden, neemt een verfrissende douche en je kamt je haren. Maar, en dit komt waarschijnlijk als een shock, tijdens deze ochtendroutine maak je een grote fout. Je poetst je tanden namelijk beter voor het ontbijt. Huh?

Een Britse tandarts legt op TikTok haarfijn uit waarom het beter is om eerst je tanden te poetsen en dan pas te ontbijten. «Je tanden vlak na het ontbijt poetsen, kan je tanden beschadigen», aldus Anna Peterson. «Wanneer je eet, ontstaat er zuur in je mond en als je dan naar je tandenborstel grijpt, duw je het zuur gewoon recht je tanden in. Dit tast het glazuur aan. Je tanden voor je ontbijt poetsen, zorgt ervoor dat ze beter beschermd zijn.»