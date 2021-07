Peter R. de Vries «vecht voor zijn leven», drie verdachten opgepakt

De Nederlandse misdaadverslaggever Peter R. de Vries (64) «vecht voor zijn leven» nadat hij van dichtbij werd neergeschoten in Amsterdam. Dat heeft de burgemeester van de stad, Femke Halsema, gisteravond gezegd op een persconferentie. Over zijn toestand is momenteel niets meer bekend. De politie pakte drie verdachten op en YouTube verwijderde ondertussen al honderden filmpjes over de aanslag

Twee verdachten werden met hun wagen onderschept op een snelweg. Mogelijk is de schutter een van hen, zei de Amsterdamse korpschef Frank Paauw tijdens de personferentie. Een derde verdachte werd elders opgepakt op basis van een signalement. «Het moet nog blijken of die persoon echt betrokken is», klonk het. Over een mogelijk motief zei de politie niets. Burgemeester Halsema sprak van een «brute, laffe misdaad». Ze zei dat veel mensen het hebben zien gebeuren. «Als zij er behoefte aan hebben, staat slachtofferhulp klaar.»

Foto AFP

«Aanslag op de vrije journalistiek»

Intussen hebben ook de Nederlandse premier, Mark Rutte, en koning Willem-Alexander en koningin Maxima gereageerd.

De aanslag op De Vries is een «aanslag op de vrije journalistiek die zo wezenlijk is voor onze democratie, onze rechtstraat en onze samenleving», zegt Rutte. Hij zei ook dat De Vries «bij uitstek een vertegenwoordiger van de vrije journalistiek» was. «We hopen allemaal vurig, we bidden, dat hij deze aanslag overleeft.»

Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima reageerden «diep geschokt» op het incident. «Journalisten moeten onbedreigd en vrij hun belangrijke werk kunnen doen», schrijven Willem-Alexander en Máxima. «Wij voelen ons verbonden met iedereen die zich inzet voor de vrije pers in onze rechtsstaat.»

Beveiliging

Over de beveiliging van De Vries wilde de politie niets zeggen. Volgens Nederlandse media wilde de journalist niet weten van beveiligingsmaatregelen. Of andere mensen extra worden beveiligd na het incident, is ook niet duidelijk.

Honderden filmpjes

In de uren nadat De Vries werd neergeschoten, heeft YouTube honderden filmpjes verwijderd waarop de gewonde De Vries en de plek van het misdrijf te zien zijn. De filmpjes zijn dinsdagavond gemaakt door omstanders. De politie in Amsterdam heeft mensen opgeroepen om beelden van de aanslag niet op sociale media te delen.