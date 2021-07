OVERLEGCOMITE. «We gaan niet versoepelen, maar ook onze vrijheden niet opgeven»

De federale regering en de deelstaten buigen zich maandag over de coronamaatregelen die deze zomer nog nodig zijn. Ook voor grote evenementen en festivals wordt het maandagmiddag om 14 uur een belangrijk Overlegcomité. «We moeten voorzichtig blijven, maar ook niet panikeren», zegt De Croo, gevraagd naar de stijgende besmettingscijfers. «De vaccinatiecampagne werkt. We gaan niet versoepelen, maar ook onze vrijheden niet opgeven.»

Coronapas

Wat grote evenementen en festivals zoals Pukkelpop betreft, hamert de Croo op een correct gebruik van de coronapas. «We gaan niet de fouten maken die bijvoorbeeld Nederland gemaakt heeft», beklemtoont de premier. «Voor de coronapas moet je al twee weken volledig gevaccineerd zijn of de hoogkwalitatieve PCR-test gebruiken. We gaan ook vermijden dat mensen met de coronapas kunnen frauderen. Ik heb er vertrouwen in dat de evenementensector dat goed zal aanpakken.»