OVERLEGCOMITE. Covid Safe Ticket voor evenementen vanaf 1.500 bezoekers

Het covid safe ticket zou vanaf 13 augustus worden gehanteerd om toegang te bieden tot grote evenementen, zoals Pukkelpop. Er was een drempel voorzien van 5.000 bezoekers. Die is verlaagd tot evenementen van 1.500 gasten buitenshuis. Vanaf 1 september gaat het ook over indoor evenementen.

Het ticket zal iedereen die volledig gevaccineerd is, recent negatief testte of antilichamen heeft na een besmetting met het coronavirus in de laatste zes maanden toegang geven tot massa-evenementen. Tot nu toe was steeds sprake van een PCR-test die maximaal 72 uur oud was. Nu is beslist dat die hoogstens 48 uur oud mag zijn.

Reizen

Wie terugkomt uit zone binnen de Europese Unie of Schengen waar gevaarlijke varianten van het coronavirus circuleren en wie nog niet volledig gevaccineerd is, moet op dag 1 en dag 7 een PCR-test afleggen, ongeacht de kleur van de zone. Dat heeft premier Alexander De Croo aangekondigd op de persconferentie na het Overlegcomité.

Wie een positieve PCR-test aflegt, moet tien dagen verplicht in isolatie.