Op vakantie? Zo bespaar je thuis alsnog energie!

Door de pandemie konden we vorig jaar eigenlijk niet echt op vakantie gaan naar het buitenland. Dit jaar is dat gelukkig niet het geval, al kun je er natuurlijk alsnog voor kiezen om in eigen land te blijven. Waar je dan ook naartoe gaat op vakantie, als je op reis gaat is het alsnog mogelijk om in je huis energie te besparen. Dit kun je bijvoorbeeld doen met energie vergelijken terwijl je onderweg bent. De goedkoopste energieleverancier kiezen via Easyswitch kan namelijk zorgen voor een energiebesparing, net zoals de onderstaande tips.

Koppel de apparaten los

Reizigers lopen vaak nog een laatste keer door hun huis voordat ze vertrekken om er zeker van te zijn dat ze niets zijn vergeten of om te controleren of ze het strijkijzer hebben uitgezet. Terwijl je nog een keer rondkijkt, koppel je alle elektronische apparaten of apparaten los die geen stroom nodig hebben terwijl je weg bent. Een veel voorkomende misvatting is dat als een apparaat uitgeschakeld is, het geen energie verbruikt. Maar veel apparaten verbruiken nog steeds energie zolang ze op een stopcontact zijn aangesloten. Om de energiestroom echt te stoppen, moet je het dus volledig loskoppelen.

Verander de temperatuur van de thermostaat

Waarom zou je energie verspillen aan het verwarmen van je woning als je niet thuis bent om hier van te genieten? Als je een programmeerbare thermostaat hebt dan kun je de instellingen aanpassen voordat je vertrekt. Hierdoor zorg je ervoor dat de thermostaat niet aangaat terwijl jij op vakantie bent. Zorg er daarnaast ook voor dat je tijdens de zomervakantie de verwarming op een lage temperatuur hebt gezet. Heb je een airconditioner in je huis? Stel dit dan in op een hoge temperatuur. Hierdoor zorg je ervoor dat het niet ingeschakeld wordt terwijl jij weg bent.

Sluit de gordijnen

Tijdens de zomer kan warmte via je ramen je huis binnendringen, waardoor er meer druk op je airconditioner komt te staan ​​om je huis af te koelen. Loop voordat je op reis gaat door het huis en zorg dat alle gordijnen en jaloezieën gesloten zijn. Waarom is dit van belang als je airconditioner uit staat terwijl je weg bent? Als je thuiskomt, zet je de airconditioner waarschijnlijk zo snel mogelijk aan om te zorgen voor verkoeling. Hoe warmer de binnenkant van je huis is, hoe meer energie je airconditioner zal moeten gebruiken om het af te koelen.

Gebruik programmeerbare lichten

Reizigers besluiten vaak om hun lichten aan te laten als ze gaan om indringers af te schrikken en de indruk te wekken dat ze thuis zijn als dat niet zo is. Het is echter een grote verspilling van energie om de lichten tijdens je reis aan te laten staan. Je hoeft desondanks gelukkig niet te kiezen tussen veiligheid en duurzaamheid. Installeer daarom programmeerbare lampen in je huis in plaats van standaard lampen die je altijd aan moet houden. Stel de lichten in om aan te gaan wanneer de zon ondergaat, wat je eenvoudig kunt doen.