Ontmoet de ENYAQ iV, de eerste elektrische SUV van ŠKODA

Gedurende de geschiedenis van het Tsjechische ŠKODA, die ondertussen reeds 126 jaar bestrijkt, is er uiteraard veel veranderd. Toch zet het met de nieuwe ENYAQ iV een van de grootste stappen tot nu toe. Het is namelijk de eerste elektrische SUV van ŠKODA en het blijft gewoon trouw aan de no-nonsensepolitiek die we van dit merk gewoon zijn. Voor de geïnteresseerden: de nieuwe ENYAQ iV heeft een vanafprijs van € 39.000. Daar krijg je wel heel wat voor in ruil.

De ENYAQ iV is een elektrische auto die niet in een Volkswagen-fabriek wordt gebouwd – sinds 1991 behoort ŠKODA tot de Volkswagen Group –, maar die in Mladá Boleslav van de band rolt. De wagen is met zowel achter- als vierwielaandrijving te verkrijgen en komt in vijf verschillende vermogensversies. De ŠKODA ENYAQ iV zou daarbij een maximaal rijbereik van meer dan 500 kilometer hebben. Dit is uiteraard een heel theoretisch gegeven. Volgens VROOM en AutoGids moet je eerder uitgaan van zo'n 385 kilometer onder Belgische weg-, weer- en rijomstandigheden. Met een spaarzame rijstijl kan je uiteraard wel wat meer uit de accu halen.

Vooral interessant voor zakelijke rijders Zoals steeds heeft ŠKODA gekozen voor een strak en eenvoudig model zonder al te veel tierlantijntjes, hoewel vooral het dashboard toch heel stijlvol oogt. Bovendien kan de auto alsnog een persoonlijke toets krijgen dankzij de vele aparte opties. Wat ook opvalt, is de ruimte die de auto biedt. Een kofferinhoud van 585 liter is namelijk iets om heel lovend over te zijn.

De ENYAQ iV wordt geprijsd als een comfortabele gezinswagen tegen een betaalbare prijs. Het prijskaartje loopt in de praktijk echter al snel op, zoals wel vaker bij elektrische auto's. Afhankelijk van de uitvoering en de opties kijk je al snel tegen een ondergrens van 40.000 euro aan, terwijl de kaap van 50.000 euro gemakkelijk wordt overschreden. Elektrische auto's blijven duur en daar kan ŠKODA niks aan veranderen. Dit heeft natuurlijk veel met de batterijprijs te maken .

Voor veel gezinnen is deze wagen door het prijskaartje wellicht geen haalbare kaart, maar als bedrijfswagen is het een heel interessante keuze. Zeker nu de elektrische bedrijfswagen op termijn de standaard wordt in België. Het lijkt er dan ook op dat de ENYAQ iV sterker focust op de zakelijke markt dan we van ŠKODA gewoon zijn. Niet voor niets werd de ŠKODA OCTAVIA recent nog tot de VAB Gezinswagen 2021 gekroond.