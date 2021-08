OEPS. Opnieuw scheurtjes gevonden in ruimtestation ISS: «Ze kunnen groter worden»

"Er zijn oppervlakkige scheurtjes gevonden op sommige plaatsen in de Zarya-module», zei hoofdingenieur Vladimir Solovjov van het staatsruimtevaartbedrijf Energija, hoofdcontractant van het bemande ruimtevaartprogramma in Rusland. «Dit is slecht en geeft aan dat dergelijke scheurtjes zich mettertijd zullen beginnen verspreiden.» Solovjov zei niet of de door kosmonauten ontdekte scheurtjes ertoe hebben geleid dat er lucht lekt.

Verouderd

De Zarya (Dageraad) staat ook bekend als Functionele Cargo Module en was in november 1998 de eerste gelanceerde module van het ISS. Solojov gaf eerder al aan dat de apperatuur van het ISS stilletjes verouderd geraakt en dat er na 2025 een «lawine» aan kapotte apperatuur zal volgen.

Het is niet de eerste keer dat er gaatjes in de buitenwand van het Russische segment, in het bijzonder in de besturingsmodule Zvezda, zijn gevonden, al of niet met zeer licht drukverlies tot gevolg. Kosmonauten wisten in oktober 2020 en maart scheurtjes te dichten, maar vorige maand ontstond er opnieuw drukverlies in de Zvezda (Ster).

Het Russische ruimteagentschap, Roscosmos, heeft verklaard dat het sowieso deel wil blijven uitmaken van het ISS tot 2024 en dat het openstaat om de samenwerking daarna te verlengen.