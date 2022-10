Nieuwe woning renoveren of verbouwen?

Heb je net een woning gekocht waar het nodige aan geklust moet worden? Dan sta je waarschijnlijk voor de volgende keuze: ga je renoveren of verbouwen? Wat de beste keuze is, hangt af van je eigen woonwensen en de huidige staat van de woning. In dit artikel lees je meer over het renoveren of verbouwen van een nieuwe woning en ontdek je wat het beste bij jou past.

Wat is het verschil tussen renoveren en verbouwen?

De termen renoveren en verbouwen worden vaak door elkaar gebruikt. Toch zit er een verschil in de betekenis hiervan. Het grootste verschil is dat bij een renovatie de oude elementen van een woning worden vernieuwd, zonder de indeling aan te passen. De meestvoorkomende renovaties zijn het renoveren van de keuken, badkamer of het vernieuwen van bijvoorbeeld de trap.

Bij een verbouwing worden voornamelijk bouwkundige wijzigingen gedaan. Je kunt hierbij denken aan het bouwen van een aanbouw of het laten plaatsen van een dakkapel. Kortom, het gaat om het afbreken en opnieuw afbouwen van iets specifieks in huis.

Breng je woonwensen in kaart

Wanneer het verschil tussen renoveren en verbouwen duidelijk is, is het tijd om je woonwensen in kaart te brengen. Bedenk daarbij goed welke problemen je tegen komt in je nieuwe woning: is de badkamer verouderd? Heb je voldoende ruimte, of wil je een ruimere woonkamer? Denk ook na over het gevoel wat je met de woning wilt creëren.

Schrijf je wensen duidelijk op en ga op zoek naar inspiratie: dit maakt het voor de aannemer makkelijker om hieraan te voldoen. Het wordt voor jezelf ook eenvoudiger om een geschikte vakman voor de renovatie of verbouwing te vinden. Het vinden van een vakman is tegenwoordig niet moeilijk meer, sites zoals De 10 Beste geven je de optie om in een relatief korte tijd in contact te komen met een specialist.

Wist je dat het renoveren of verbouwen van (een deel van) de woningwaarde verhoogt?

De meestvoorkomende renovaties en verbouwingen

Er zijn enkele werkzaamheden die vaak voorkomen bij renovaties en verbouwingen. Hieronder lees je hier meer over!

Keukenrenovatie

Op nummer 1 staat het renoveren van de keuken. Bij een keukenrenovatie heb je veel verschillende mogelijkheden: vernieuw de keukenkastjes en laatjes door deze te laten schilderen of wrappen, koop een nieuw keukenblad en vervang de inbouwapparatuur. Zo geef je de keuken binnen no-time een make-over.

Badkamerrenovatie

Ook een badkamerrenovatie staat bovenaan in dit lijstje. Bij het renoveren van de badkamer wordt de huidige indeling behouden. De douche blijft dus op dezelfde plek. Net als bij een keukenrenovatie heb je ontzettend veel mogelijkheden wanneer je de badkamer gaat renoveren. Vervang bijvoorbeeld de badkamertegels, meubels en het sanitair.

Kleine werkzaamheden

Onder renovaties vallen ook veel kleinere werkzaamheden, zoals het stuken van wanden en plafonds, binnen- en buitenschilderwerken, net zoals het vervangen van de vloer.

Aanbouw

De meeste mensen die gaan verbouwen kiezen voor een aanbouw. Er wordt dan een deel aan de woning vast gebouwd, waarmee de woonkamer of de keuken een stuk groter wordt. Met een aanbouw creëer je meer ruimte.

Dakkapel plaatsen

Om boven meer ruimte te creëren, wordt er vaak een dakkapel geplaatst door dakdekkers . Zo maak je de slaapkamer gemakkelijk groter en krijgt je woning een nieuwe uitstraling.

Muur doorbreken

Een minder drastische manier om voor het oog meer ruimte te creëren is het doorbreken van muren. Wanneer het geen draagmuur betreft, is dit een relatief eenvoudige verbouwing. Door het doorbreken van de muur tussen bijvoorbeeld de keuken en de woonkamer realiseer je een mooie open keuken en lijkt de woning direct een stuk groter.

Kosten renovatie en verbouwing

Maar wat kost renoveren of verbouwen? Het is lastig om exacte kosten te geven. Dit komt omdat dit afhankelijk is van veel verschillende factoren, zoals de staat van je woning, het type werkzaamheden wat je laat uitvoeren en het tarief van de aannemer. Onderstaand geven we de prijzen van het compleet renoveren van een woning.

Het renoveren van een klein huis kost gemiddeld tussen de €250,- tot €350,- per m³. Voor een gemiddeld huis moet je rekening houden met een gemiddelde prijs tussen de €300,- tot €450,- per m³. Woon je in een groot huis? Dan ben je gemiddeld €350,- tot €550,- per m³ kwijt.

Met een verbouwing ben je vaak duurder uit. Dit komt omdat er veel meer sloopwerk bij komt kijken en het opbouwen langer duurt. Een aanbouw van 3 bij 3 meter kost gemiddeld €17.500,-. Het plaatsen van een dakkapel kost ongeveer tussen de €3.500,- en €9.500,-.

De kosten van een renovatie of verbouwing kunnen flink oplopen, maar vergeet niet dat de waarde daarvan bij de woningwaarde wordt opgeteld. Investeren en een nieuwe woning is het dus zeker waard!