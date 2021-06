Nieuwe klap voor India: honderden lichamen van coronaslachtoffers drijven in rivier na overstroming (foto’s)

India wordt de laatste maanden zwaar getroffen door de Delta-variant van het coronavirus. Officieel zouden er al 400.000 doden gevallen zijn, en crematoria en ziekenhuizen zijn bezweken onder de druk. Bovendien hadden veel families te weinig geld om de uitvaartkosten te betalen, waardoor velen in april en mei beslisten om hun geliefden ‘mee te geven’ met de rivier of ze te begraven in ondiepe graven langs de rivier.

Maar door de start van het regenseizoen zijn veel lichamen nu letterlijk ‘boven komen drijven’, wat hartverscheurende beelden oplevert.

(Opgelet: expliciete beelden. Lees hieronder verder.)

Foto AFP

Crematie

De autoriteiten hebben ondertussen meegedeeld dat de voorbije drie weken al 150 gestrande lichamen gecremeerd zijn, en de kans is reëel dat er nog honderden lijken zullen aanspoelen. Lokale vissers werken samen met de agenten om de lichamen uit het water te halen.

De Ganges is de heiligste rivier van India, pelgrims baden zich er in het water. Er wordt dan ook gevreesd voor een nieuwe gezondheidscrisis.