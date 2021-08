Nicole van Nicole & Hugo vecht voor de derde maal tegen kanker

Het nieuws komt als een mokerslag voor Nicole en Hugo. Na een doktersbezoekje vanwege een hardnekkige verkoudheid kreeg de zangeres opnieuw te horen dat ze kanker heeft. Dat schrijft Primo, die Hugo kon spreken. In 2005 streed Nicole al tegen borstkanker en in 2012 tegen darmkanker.

«Het begon vorig jaar in februari tijdens onze jaarlijkse wintervakantie in het Oostenrijkse Seefeld», zegt Hugo aan Primo. Daar kregen de twee te kampen met een zware verkoudheid, maar Nicole bleef maar ziek, ook toen het koppel alweer een tijdje thuis was.

«Een onderzoek wees uit dat Nicole water in haar longen bleek te hebben», gaat Hugo verder. «Meer dan anderhalve liter werd er uit haar longen gepompt. Toen dat water werd geanalyseerd, bleek dat de kankercellen in Nicoles lichaam weer actief waren geworden. Onze wereld stortte in. Er waren plekjes te zien op Nicoles ribben en op haar bekken.»

Nicole moest de afgelopen maanden geen chemotherapie ondergaan, maar kreeg medicatie voorgeschreven. «Die sloegen gelukkig wel aan. Al weten we dat pas sinds enkele weken, daarvoor was het bang afwachten hoe het allemaal zou verlopen. In het begin moesten we om de maand op controle, nu is dat om de drie maanden.»

In oktober gaat Nicole weer op controle. «Op dit ogenblik is alles in orde, en kunnen we weer wat meer gaan genieten van elkaar en van het leven. Het ergste is voorlopig achter de rug», aldus Hugo.