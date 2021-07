Nederlandse antivaxer daagt Marc Van Ranst voor rechter

De Nederlander diende een klacht in met burgerlijke partijstelling tegen Van Ranst omdat hij meent dat de viroloog hem online te vaak wegzet als virusontkenner, fantast en ook beledigend is ten aanzien van zijn persoon door hem spottend ‘dansleraar’ of ‘salsapandemie’ naar het hoofd te gooien. Engel wil nu dat er een duidelijk kader komt waarin de rechtbank bepaalt in welke mate de vrije meningsuiting kan gebruikt worden in de discussie tussen beide, die maar blijft oplaaien.

Holle Bolle Gijs

Volgens Van Ranst is het misbruik van het procesrecht om hierover een rechtszaak te starten. «Iedereen kan een klacht met burgerlijke partijstelling tegen om het even wie indienen, het is soms echt waanzinnig. Dit moet stoppen. Hij heeft mij een communist, extremist, schorriemorrie, Holle Bolle Gijs, geen wetenschapper genoemd en is veel verder gegaan dan ik.»

De zaak kon woensdag niet behandeld worden omdat eerst een waarborg moet worden bepaald door de rechtbank. Die waarborg, 250 euro, garandeert dat de gemaakte kosten voor het inrichten van een proces voor de rechtbank, zullen worden vergoed.

Geen advocaat voor Van Ranst

Het dossier wordt behandeld op 11 augustus. Van Ranst zal zichzelf verdedigen want hij wil geen bijkomende kosten maken door een advocaat aan te spreken.