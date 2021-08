Nederlands ziekenhuis staat voor raadsel: man sterft, maar niemand weet wie hij is

Een ziekenhuis in het Nederlandse Zutphen staat voor een mysterie. Een man kwam daar deze maand in ernstige toestand op de spoedeisende hulp terecht en overleed een aantal dagen later. Maar... niemand weet wie de man is.

De man werd op 10 augustus bij het ziekenhuis afgezet. Hij droeg een donkerblauwe gewatteerde de jas, was 1,68 meter lang en woog 74 kilo. Ook had hij een litteken op zijn hoofd. Vermoedelijk is hij van Oost-Aziatische afkomst.

Politie tast in het duister

De politie in het duister over de identiteit van de man. Mogelijke nabestaanden en bekenden worden opgeroepen om zich te melden, maar de reacties stromen niet bepaald binnen. Volgens een woordvoerder van de politie leverde de oproep «een stuk of drie tips op». Wel zijn er enkele andere aanknopingspunten. Zo werd de man twee weken geleden naar het ziekenhuis gebracht in een blauwe Ford Focus. Maar de mensen die hem brachten, vertrokken zonder iets achter te laten.

Misdrijf

Als een onbekend persoon overlijdt wordt de politie ingeschakeld. Volgens de politie is de man op een natuurlijke manier gestorven. Een misdrijf wordt daarom uitgesloten. Wel zijn er nog mensen geweest die contact hebben gezocht met het ziekenhuis om informatie te krijgen over de man, maar daarna bleef het stil.

De politie roept daarom iedereen die meer weet op om zich te melden. «Hoewel er geen sprake is van een misdrijf en het gaat om een natuurlijke dood, wil de politie graag weten wie de man is. Alleen dan kunnen familie en naasten van de man worden geïnformeerd.»

Het komt niet vaak voor dat de identiteit van iemand die in het ziekenhuis overlijdt zo lang onbekend blijft. «In de bijna negentien jaar dat ik hier nu werk, heb ik zoiets nog niet meegemaakt», zegt de woordvoerder tegen De Stentor. «Dit is heel triest en we hopen dat de nabestaanden snel worden gevonden.»