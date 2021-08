Nafi Thiam behaalt goud in navolging van Red Lions: «Mooie sportdag voor een piepklein landje»

Nafi Thiam heeft donderdag 5 augustus 2021 op de Olympische Spelen in Tokio dubbel zo historisch gemaakt voor België. In navolging van de Red Lions, die goud pakten in de hockeyfinale tegen Australië, verlengde ze haar olympische titel in de zevenkamp. Ook Noor Vidts presteerde uitstekend met een uiteindelijke vierde plaats.