Na een slecht jaar vanwege corona groeit de parkeerbusiness van ParkCare weer fors

Veel bedrijven hebben het zwaar gehad tijdens de periode van corona. Iedereen zat thuis en bijna alles lag stil. Dit heeft een enorme impact gehad op veel verschillende bedrijven. Zo ook op ParkCare; een website via waar je parkeerplekken bij vliegvelden kunt vergelijken en reserveren. Wij zijn benieuwd wat de invloed is geweest op het bedrijf en vooral hoe het nu gaat. Daarom hebben we de oprichter en eigenaar van het bedrijf, Theo Zijlstra, gesproken. Benieuwd naar hun verhaal? Een samenvatting van ons gesprek vind je hieronder.

Een flinke daling in omzet

“In 2020 hebben wij een erg slecht jaar gedraaid. Vanwege de pandemie vlogen er natuurlijk zeer weinig passagiersvluchten. Aangezien men bij ons parkeerplekken kan reserveren bij vliegvelden lag ook onze business zo goed als plat”, vertelt Theo. Als er niemand met het vliegtuig vertrekt, dan heeft ook bijna niemand een parkeerplek nodig voor een bepaalde periode. “In 2020 is onze omzet dan ook met circa 70% gedaald”, stelt Theo.

Wat doet ParkCare?

ParkCare is een vergelijkingswebsite voor het boeken van parkeerplekken bij vliegvelden door héél Nederland, België en Duitsland. “Dagelijks werkt ons team hard om onze (potentiële) klanten te kunnen voorzien van een ruim en betrouwbaar aanbod”, vertelt Theo. Bij ParkCare bestaat het aanbod zowel uit kleinere als grotere parkeeraanbieders. Hierdoor is er voor ieder wat wils. Verder vertelt Theo dat zij in nauw contact staan met de aanbieders. De lijntjes worden kort gehouden. Hierdoor kan ParkCare de beste prijs en kwaliteit bieden.

De toekomst voor parkeren bij airport

Na een zeer slecht jaar met een flinke daling in de omzet gaat het inmiddels weer wat beter met het bedrijf. “Afgelopen april begon het seizoen weer en dat merkten wij. Meer mensen gingen op vakantie en boekten hun parkeerplek weer via ons”, vertelt Theo. “Dit jaar verwachten wij dat het aantal boekingen net iets onder het aantal van 2019 zal komen. Dat is jammer, maar de groei is wel definitief ingezet.” “In 2025 hopen en verwachten wij weer op het niveau te zitten van 2019. Een realistisch en mooi doel wat ons betreft”, sluit Theo af.

Vergelijken en boeken bij ParkCare doe je zo!