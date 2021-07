Moeder past DEZE naam van tienerdochter aan nadat ze voortdurend gepest werd

Mensen met de naam Alexa moeten steeds vaker pesterijen doorstaan. De schuldige? De speaker Amazon Alexa. Een moeder in Groot-Brittannië was de pesterijen tegen haar dochter – genaamd Alexa - zodanig beu, dat ze de naam van het meisje liet aanpassen.

«Mijn dochter durfde zich op een gegeven moment niet eens meer voor te stellen», begint de moeder haar relaas aan BBC News. «Ze moest de ene ‘grap’ na de andere incasseren. Ze was en is nog steeds een kind, maar desondanks dachten volwassenen dat het oké was om haar uit te lachen.» De pesterijen vonden plaats op school, en daar waren ze allerminst begripvol: «Ze zeiden dat mijn dochter maar meer veerkracht moest opbouwen.»

«Gelukkig gaat het ondertussen weer beter met haar. We hebben haar naam veranderd, zijn verhuisd en ze gaat naar een nieuwe school. Maar het onrechtvaardigheidsgevoel zal haar nooit verlaten. Amazon moet de naam gewoon aanpassen om de speaker te starten. Het is duidelijk dat ze er niet genoeg ethisch onderzoek naar hebben verricht.»

Bevelen roepen

En deze moeder staat niet alleen. Heel wat andere ouders zijn intussen naar voren gekomen en vertellen gelijkaardige verhalen over pestgedrag vanwege de naam Alexa. Zo vertelt een moeder van een 6-jarig meisje genaamd Alexa dat jongens de hele tijd bevelen naar haar roepen. «Het tast haar zelfvertrouwen aan. Ze heeft zelfs tegen mij gezegd dat ze wenste dat niemand wist hoe ze heette.»

In een reactie laat Amazon weten dat de ervaringen van de meisjes het bedrijf «bedroefd» heeft gemaakt, en dat ze de naam had gekozen omdat het de waarden van Amazon uitstraalt.