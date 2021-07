Moeder onthult laatste, hartverscheurende woorden van haar zoon die stierf na corona en anti-vaxxer was

Zowel Curt als zijn jongere zus Cayla en moeder Christy stonden wantrouwig tegenover het coronavaccin, totdat ze alle drie ziek werden door het virus. In eerste instantie waren hun symptomen mild, maar op een gegeven moment moesten zowel Curt als Christy opgenomen worden in het ziekenhuis in Birmingham, Alabama. Ze ontwikkelden allebei een longontsteking. Curt stierf uiteindelijk op 2 mei.

Nu, ruim drie maanden later, spreekt Christy voor het eerst over de dood van haar zoon. «Zijn laatste woorden waren: ‘Dit is geen hoax, dit is echt.’»

«Mijn zoon moest eerst sterven vooraleer we beseften dat we het vaccin nodig hebben. We lieten ons niet vaccineren toen we de mogelijkheid ertoe hadden en daar hebben we nu zo ongelooflijk veel spijt van», aldus Christy tegen The Washington Post. Ze geeft ook aan dat als Curt nu nog leefde «hij er zijn missie van zou maken om iedereen aan te moedigen zich te laten vaccineren. Wij proberen dat nu te doen, zodat Curt niet voor niets gestorven is.»