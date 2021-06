Min 41-jarigen kunnen vrijwillig kiezen voor Johnson & Johnson

Wie kandidaat is voor het vaccin, zal dat kunnen melden via QVAX. Kandidaten zullen daarbij moeten aangeven dat ze op de hoogte zijn van de zeer zeldzame bijwerkingen.

Wie aangeeft bereid te zijn om gevaccineerd te worden met een J&J-vaccin, kan opgeroepen worden door het vaccinatiecentrum wanneer er een vaccin beschikbaar is. Deze uitnodiging komt dus niet per post, maar via sms en/of mail. Hoeveel personen onder 41 zo’n vaccin kunnen krijgen, zal afhangen van de leveringen.