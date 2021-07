Met deze tips slaap jij weer als een roosje

Of je nu op je zij, je rug of je buik slaapt: elke slaaphouding kan gezond zijn, zo zegt slaapspecialist allnatura. Zolang je je lichaam maar goed ondersteunt met de juiste matras, het passende hoofdkussen en de meest geschikte lattenbodem. En die kies je dus best in functie van je slaaphouding.

Voor de zij-slapers:

Wist je dat maar liefst 68% van de mensen op hun zij slaapt? «Zij kiezen best voor een matras en lattenbodem die zich aanpassen ter hoogte van de schouder en heup», zo adviseert slaapspecialist allnatura. «Je wervelkolom moet namelijk recht liggen om ’s nachts goed te kunnen herstellen. Een natuurlatexmatras met verschillende steunzones is daarom zinvol voor zijslapers. Ook belangrijk: een hoofdkussen met de juiste grootte en vorm. Zo voorkom je dat je wervelkolom ter hoogte van je nek te ver uitrekt en doorbuigt.»

Voor de rug-slapers:

Ook rugslapers kiezen best voor een kwalitatief, anatomisch gevormd nekkussen. Hun hoofdpositie verandert immers (bijna) niet gedurende de nacht. En wat met hun matras? “Die is best niet te hard en niet te zacht”, zo zegt allnatura. «Je rug kan zich het best ontspannen als de hardheid over de hele lengte van de matras heen varieert. Ter hoogte van het hoofd is ze best gemiddeld hard, terwijl ze ter hoogte van de schouders best wat zachter mag zijn, zodat ze erin kunnen wegzakken. En ook de elasticiteit van het materiaal van je matras draagt bij tot meer comfort: stroeve materialen zijn not done. Een lattenbodem met versteviging in het midden is de kers op de taart.»

Voor de buik-slapers:

Buikslapers voelen zich dan weer sneller comfortabel op een iets stevigere matras. Ook voor hen is het juiste hoofdkussen doorslaggevend. «Als je op je buik slaapt met een hoog hoofdkussen, bestaat het risico dat je nek- en schouderklachten krijgt. Dat komt doordat je halswervelkolom dan overstrekt wordt. Een hoofdkussen met natuurlijk haar of waarbij de hoeveelheid vulmateriaal aangepast kan worden, is ideaal.»

Tot slot spelen ook je gewicht én je geslacht een rol als je bedmateriaal kiest. Zo voorzien matrassen die speciaal voor vrouwen ontwikkeld zijn een ondersteuning die aangepast is aan het vrouwelijke lichaam. «De rondingen ter hoogte van de heupen vragen om een andere verdeling van de steunzones dan een mannelijk lichaam met een prominente schouderpartij», zegt allnatura. «Die laatste moet vooral rond het middel en de heup gestabiliseerd worden.»

Hoe verschillend slaaphoudingen dus ook mogen zijn, één ding hebben ze allemaal gemeen: de juiste matras, lattenbodem én het perfecte hoofdkussen bepalen mee hoe gezond en goed je slaapt. Met de juiste accessoires kan iedereen een gezonde slaaphouding vinden. En dat is goed nieuws, niet?