Meeste gevaccineerden blijven de coronamaatregelen naleven

Hoewel het percentage (erg) gemotiveerde burgers in Vlaanderen vandaag lager ligt dan in Wallonië en Brussel, zijn zes op de tien gevaccineerde Vlamingen nog steeds (erg) gemotiveerd om specifieke coronamaatregelen te volgen. Dat blijkt uit het 34ste rapport van de vaccinatiebarometer.

De motivatie om de coronamaatregelen - een mondmasker dragen, afstand houden, handhygiëne onderhouden en ventileren - te volgen, is niet gedaald sinds augustus, klinkt het in het rapport. De reeds vastgestelde kloof tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerde Belgen blijft bestaan. «Twaalf procent van de ongevaccineerden is nog sterk gemotiveerd om de maatregelen te volgen, veertien procent is nog enigszins gemotiveerd», stellen de onderzoekers. Onder de niet-gevaccineerden zijn zij die al besmet raakten met het coronavirus het minst gemotiveerd om de coronamaatregelen te volgen.

Uit de steekproef blijkt eveneens dat Brusselaars het risico op een ernstige besmetting hoger inschatten en bijgevolg sterker gemotiveerd zijn dan Vlamingen en Walen om de coronamaatregelen te volgen.

Bij de steekproef werden 2.120 gevaccineerden en 886 niet-gevaccineerden bevraagd, 13,6 procent van de gevaccineerden maakte al een coronabesmetting door, bij de niet-gevaccineerden was dat 23,5 procent.

Vooral ongevaccineerden zijn tegen coronapas

Voorts blijkt uit het rapport nog dat de tegenstanders van het Covid Safe Ticket vooral in de groep van de niet-gevaccineerden te vinden zijn: zij voelen zich onder druk gezet en vragen om geduld. Het geduld van de gevaccineerden raakt echter stilaan op: zij zien het gerichte, selectieve gebruik van het Covid Safe Ticket dan weer als iets positiefs.

Wat de regio’s in het land betreft, blijken gevaccineerde Brusselaars sterkere voorstanders van het gebruik van het Covid Safe Ticket dan gevaccineerde Vlamingen en Walen. In Vlaanderen en Wallonië is er een stuk minder draagvlak, zeker in het onderwijs en werkveld. Brussel zou de ’coronapas’ vanaf 1 oktober willen inzetten in onder meer de horeca. Volgens minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) is de Vlaamse regering echter niet meteen van plan om het gebruik van het Covid Safe Ticket voor heel Vlaanderen uit te breiden. «We hebben een onwaarschijnlijk hoge vaccinatiegraad», klinkt het. «Onze filosofie is dat we de mensen nu een zo normaal mogelijk leven moeten geven.»