Mahdi houdt been stijf over hongerstakers: «Geen tijdelijke oplossingen»

Er komen geen nieuwe instructies of tijdelijke oplossingen. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) verklaard nadat een groot deel van de hongerstakers in Brussel hun actie hebben stopgezet. In De Ochtend op Radio 1 bevestigde Mahdi dat de enige belofte die gemaakt werd, is dat er heel snel werk wordt gemaakt van een antwoord op hun dossiers.

Na zowat zestig dagen is woensdag de hongerstaking in de Begijnhofkerk en aan de ULB beëindigd. «Ik heb heel wat vergaderingen gehad, waarin ik iedere keer heb gezegd dat we niet aan een onderhandelingstafel, maar aan een informatietafel zitten», aldus Mahdi (foto). De bedoeling was te informeren hoe het beleid in elkaar zit, maar ook dat het beleid niet zal veranderen en dat een hongerstaking niet zal helpen.

«Geen nieuwe instructies»

De staatssecretaris onderstreept dat dossiers steeds individueel worden bekeken en dat dit altijd met menselijkheid gebeurt. Van nieuwe instructies is volgens Mahdi geen sprake. En er komt ook geen tijdelijke oplossing voor bepaalde mensen. Bovendien wijst Mahdi op de neutrale zone die werd ingevoerd, maar ook op de juridische assistentie en de psychosociale begeleiding die worden aangeboden.

Mahdi wijst ook op het onderscheid bij regularisatie om medische redenen (de bewuste 9ter) tussen de analyse van de ontvankelijkheid en het onderzoek ten gronde. In het eerste geval schrijft een dokter een attest waarin staat dat iemand niet in goede gezondheid verkeert, dat dan ontvankelijk kan worden beschouwd. Nadien is er de behandeling ten gronde, waarbij de Dienst Vreemdelingenzaken bekijkt of iemand een behandeling kan krijgen in eigen land.

Hongerstaking aan VUB

De hongerstakers in de Brusselse Begijnhofkerk en aan de ULB besloten hun acties minstens tijdelijk stop te zetten, en naar alle waarschijnlijkheid doen de actievoerders aan de VUB hetzelfde. Dat vernam Belga van Dokters van de Wereld. Na afloop van de honger- en dorststaking werden verschillende uitgeputte sans-papiers opgenomen in het ziekenhuis, van wie 53 uit de Begijnhofkerk. Een groot deel van de in het ziekenhuis opgenomen mensen keerde woensdagavond en donderdagochtend trouwens al terug naar de kerk, want de bezetting is nog niet beëindigd. Daar worden ze in alle voorzichtigheid gevoed, voornamelijk met soep.

Intussen zetten de hongerstakers ook de eerste stappen om in de neutrale zone hun verblijfsvergunning aan te vragen. Volgens Dokters van de Wereld zou de vzw CIRÉ (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers) een team advocaten sturen om hen daarbij te begeleiden.