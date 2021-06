Lichaam Jürgen Conings gevonden: Marc Van Ranst reageert opgelucht

Van Ranst zegt in een telefonische reactie opgelucht te zijn voor zijn familie en zichzelf. Anderzijds gaan zijn gedachten uit naar de familie en vrienden van Conings, want zij verliezen een dierbare. Wanneer hij zijn safehouse mag verlaten, weet Van Ranst nog niet. Dat wordt bepaald door de mensen die het dreigingsniveau inschatten.

Het lichaam van de verdwenen militair Jürgen Conings is aangetroffen nabij het Dilserbos in Dilsen-Stokkem. Het gaat niet om de zone waar in de eerste week na de verdwijning massaal werd gezocht. Dat bevestigt Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters.