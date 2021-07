LEVENSGEVAARLIJK. 10-jarige jongen op step kan SUV maar nipt ontwijken (video)

Een ‘close call’ kan je dit wel noemen. In Nampa, in de Amerikaanse staat Idaho, is een 10-jarig jongetje namelijk op het nippertje aan de dood ontsnapt. Hij reed met zijn step de straat op zonder te kijken toen een SUV aan kwam rijden...

Op veiligheidsbeelden is te zien hoe de SUV hard op de rem moet gaan staan en het jongetje nét niet raakt. De bestuurster stapt onmiddellijk uit en vraagt meerdere malen aan het kind of hij oké is. De jongen antwoordt dat hij enkel zijn arm pijn gedaan heeft omdat hij tijdens zijn val een andere auto had geraakt en keert daarop terug naar de stoep. De geschrokken bestuurster stapt vervolgens terug in haar wagen en vertrekt.

Eerst links en dan rechts kijken

«De jongen heeft bij ons de beelden opgevraagd», zeggen de buren. «Hij wou niet aan zijn ouders vetellen wat er gebeurd was omdat hij bang was dat ze boos op hem zouden zijn. Hij had immers niet eerst gekeken of er een auto in aantocht was.»