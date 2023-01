Kun je sporten als je griep hebt?

Tijdens de koude wintermaanden heb je vaak een verminderde weerstand en is de kans groot dat je een griepje oploopt. Je wilt dan natuurlijk goed herstellen, maar eigenlijk ook je training niet overslaan. Kun je eigenlijk gewoon blijven sporten als je griep hebt? We vertellen het je in dit artikel.

Je lichaamstemperatuur meten

Als je verkouden bent, kun je meestal gewoon blijven sporten. Bij een verstopte neus is het wel handig om neusspray te gebruiken, bijvoorbeeld neusspray van Kruidvat.be . Je kunt dan makkelijker ademen en dat is prettiger tijdens je workout.

Als je griep hebt met meer dan 38°C koorts is het beter om niet naar de sportschool te gaan. Je immuunsysteem is namelijk verzwakt, je algemene gezondheid is niet in orde, en je lichaam heeft alle energie nodig om te herstellen. Meet dus altijd je temperatuur op voordat je gaat trainen, zodat je zeker weet dat je geen koorts hebt.

De nek-check

Een andere manier om erachter te komen of je kunt sporten is de zogenoemde nek-check. Met deze check ga je na waar de klachten zich bevinden. Zitten ze boven je nek, bijvoorbeeld bij keel, hoofd,- en oorpijn of een verstopte neus? Dan kun je gewoon naar de sportschool. Heb je klachten onder je nek, zoals een zware hoest, kortademigheid, spierpijn of koorts? Dan kun je je training beter overslaan en eerst goed uitzieken.

Een verhoogde rusthartslag

Een verhoogde rusthartslag is vaak een voorbode op verkoudheid of griep. Je hebt dan vaak vijf tot tien slagen meer dan normaal. Je kunt beter niet gaan trainen als je een verhoogde hartslag hebt. Meet daarom altijd je hartslag in rust. Heb je meer dan 100 slagen per minuut? Dan is de kans groot dat je koorts hebt. Duik meteen je bed in en laat het trainen even voor wat het is.

Sporten na griep

Ben je weer helemaal hersteld? Dan kun je je training weer oppakken. Je hebt het sporten natuurlijk gemist, maar ga liever niet meteen volle bak. Het is beter voor je lichaam om rustig te beginnen en je training en conditie weer rustig op te bouwen. Met een beetje geduld kom je vanzelf weer op het niveau dat je had voordat je ziek werd.