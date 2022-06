‘Krimpflatie’: de stiekeme truc van producenten in tijden van hoge inflatie

In de VS bevat een kleine doos Kleenex nu 60 zakdoekjes; een paar maanden geleden waren dat er nog 65. Cottonelle Ultra Clean Care toiletpapier ging van 340 vellen per rol naar 312. In het VK heeft Nestlé de Nescafe Azera Americano koffieblikken afgeslankt van 100 gram naar 90 gram. In India is een stuk Vim afwasmiddel gekrompen van 155 gram naar 135 gram. Procter & Gamble Co. bracht de inhoud van de Pantene Pro-V Curl Perfection conditioner terug van 35 cl naar 30,7 cl, terwijl de prijs nog steeds op 3,99 dollar ligt. Earth's Best Organic Sunny Day Snack Bars ging van acht repen per doos naar zeven, maar de prijs blijft 3,69 dollar. En zo zijn er nog talloze voorbeelden.

Krimpflatie is niet nieuw. Het woekert in tijden van hoge inflatie, als bedrijven worstelen met stijgende kosten voor grondstoffen, verpakking, arbeid en transport. De wereldwijde inflatie van de consumentenprijzen steeg in mei met naar schatting 7%, een tempo dat volgens S&P Global waarschijnlijk tot september zal aanhouden.

Felle etiketten

«Die krimpflatie is aantrekkelijk voor fabrikanten omdat ze weten dat klanten prijsstijgingen opmerken, maar nettogewichten of kleine details, zoals het aantal velletjes op een rol toiletpapier, niet bijhouden», aldus Edgar Dworsky, een voormalig assistent-procureur-generaal in Massachusetts die al tientallen jaren krimpflatie documenteert op zijn website Consumer World. «Bedrijven kunnen ook trucs toepassen om de aandacht af te leiden van die krimpflatie, zoals het promoten van kleinere verpakkingen met felle nieuwe etiketten die de aandacht van het winkelend publiek trekken.»

PepsiCo heeft intussen toegegeven dat het de flessen van het merk Gatorade kleiner maakt. Het bedrijf is onlangs begonnen met het uitfaseren van 95 cl-flessen ten gunste van 83 cl-exemplaren. Die omschakeling is al jaren aan de gang en houdt geen verband met het huidige economische klimaat, aldus PepsiCo. Maar dat is geen antwoord op de vraag waarom de 83 cl-versie duurder is.