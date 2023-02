Koelvriescombinatie kopen: 5 tips

Is je oude koelvriescombinatie stuk en wil je nu een nieuwe? Lees dan zeker verder, want in deze blog ontdek je waar je allemaal op moet letten bij de aankoop. Zo vind je ongetwijfeld het geschikte exemplaar! Het maakt daarbij niet uit of je op zoek bent naar de beste koelvriescombinatie met no frost , de beste compacte koelvriescombinatie of iets anders.

Tip 1: Bepaal eerst of je een vrijstaand of losstaand model wilt kopen

Er zijn heel veel soorten koelvriescombinaties te koop. Dat maakt het ook zo moeilijk om er een te kiezen. Maar als je op voorhand bepaalt of je een inbouw koelvriescombinatie of losstaand model wilt, is het zoveel eenvoudiger om een keuze te maken. Daarbij is het belangrijk om te weten dat een vrijstaand model goedkoper is. Een inbouw koelvriescombinatie oogt dan weer strakker in je keuken én maakt minder lawaai.

Tip 2: Let op het energieverbruik

Kijk altijd naar het energieverbruik van een koelvriescombinatie voordat je deze koopt. Er zijn wel heel goedkope modellen op de markt, maar die verbruiken doorgaans veel energie. Na verloop van tijd besparen energiezuinige koelvriescombinaties je dan ok veel geld. Onze tip? Betaal liever wat meer voor een zuiniger model. De energiezuinigheid van een toestel wordt aangeduid in letters, waarbij A+++ het zuinigste toestel is dat je kunt vinden.

Tip 3: Kijk naar het formaat

Een van de belangrijkste dingen om op te letten bij de aankoop van een koelvriescombinatie is het formaat. Het is immers van belang dat je al je voedingswaren erin kunt plaatsen. Om je een idee te geven: een koelvriescombinatie met een koelruimte van 50 liter biedt doorgaans genoeg ruimte voor één persoon. Let op: koop je toestel zeker niet te groot, want dan gaat er veel energie verloren en betaal je je al snel blauw aan elektriciteit.

Tip 4: Let ook op de extra’s

Sommige koelvriescombinaties hebben een aantal interessante extra’s, zoals een watertap installatie of een functie die bacterievorming tegengaat. Hoe meer extra’s een koelvriescombinatie heeft, hoe meer je zult betalen. Vraag jezelf dus af hoeveel je maximaal wilt uitgeven aan een koelvriescombinatie en welke extra’s je zeker nodig hebt.

Tip 5: Kies voor een gebruiksvriendelijk toestel

Welk model van koelvriescombinatie je ook verkiest, het is belangrijk om te kijken of deze gebruiksvriendelijk is. Om dit te bepalen, kun je op een aantal dingen letten. Zo heeft een gebruiksvriendelijke koelvriescombinatie een deur die makkelijk open en toe kan. Daarnaast zitten de handgrepen en thermostaatknoppen op handige plekken. Als de koelvriescombinatie ook bakjes en rekjes heeft die in de hoogte verstelbaar zijn, is hij nog prettiger in gebruik.

Vind in no-time de beste koelvriescombinatie

De beste koelvriescombinatie vinden is helemaal niet moeilijk. Zolang je op voorhand bepaalt of je een losstaand of vrijstaand exemplaar wilt kopen, het juiste formaat kiest en let op de extra’s en energiezuinigheid. Daarnaast is het aangeraden om voor een koelvriescombinatie te kiezen die gebruiksvriendelijk is. Met deze 5 handige tips vind je in no-time een koelvriescombinatie die voldoet aan al je wensen!