KMI waarschuwt voor overvloedige regenval tot donderdag

Het KMI waarschuwt voor de komende twee dagen voor overvloedige regenval over het hele land maar vooral over de (zuid)oostelijke helft van België. Van dinsdag tot en met donderdag komt een zeer actief occlusiefront bijna stationair over delen van België te liggen. Dat veroorzaakt vooral in de (zuid)oostelijke landshelft zeer veel regen. Dat meldt het KMI dinsdagnamiddag.

Voor de ganse episode verwacht het KMI per provincie een accumulatie van de volgende grootteorde: 10-40 mm in Antwerpen, 10-60 mm in Brabant, 5-50 mm in Henegouwen, 60-130 mm in Limburg, 80-150 mm in Luik, 40-100 mm in Namen en 70-120 mm in Luxemburg. Lokaal kan er soms ook onweer voorkomen waardoor plaatselijke afwijkingen mogelijk zijn. De kust en Oost- en West-Vlaanderen zouden min of meer bespaard blijven van zware regenval.

Zon verschijnt vrijdag weer

Vanaf vrijdag is er beter weer op komst. Vrijdag is het eerst overal zwaarbewolkt en kan er in het zuidoosten van het land nog soms wat regen vallen. In de namiddag ontwikkelen er zich meer opklaringen. De maxima liggen tussen 17 en 22 graden bij een matige en aan zee vrij krachtige noordwesten- tot noordenwind.

Zaterdag ontwikkelen er zich in de loop van de dag meer opklaringen. Aan zee wordt het zelfs vrij zonnig, maar de wind zal er nadrukkelijk aanwezig blijven. In de Ardennen hangen er ’s namiddags steeds veel stapelwolken. Aan de noordflank van de Ardennen kunnen er lokaal enkele buien vallen. Het wordt warmer met maxima tussen 19 en 26 graden.

Ook op zondag zal het ochtendgrijs breken en zullen zon en wolken elkaar afwisselen. In Hoog-België hangt er opnieuw meer bewolking, maar de kans op een bui is wel beperkt. Maxima tussen 20 en 27 graden.

Maandag is het droog en wordt het vrij zonnig met maxima tussen 21 en 26 graden. Op dinsdag tot slot blijft het ook droog met brede opklaringen. De maxima liggen rond 24 graden in het centrum.