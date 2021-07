Kinderen Peter R. de Vries: «Veel onzeker, maar hij is in goede handen»

Gisterenavond, in het Nederlandse programma ‘Tijd voor MAX’, kwamen de kinderen van Peter R. de Vries kort aan het woord. Zij bedankten iedereen die hen na de aanslag op hun vader heeft gesteund. Vanuit het heel Nederland kregen ze veel steunbetuigingen. «Dank voor de fantastisch mooie woorden, bloemen, kaarten en kaarsjes die jullie voor onze vader branden», zegt dochter Kelly in de boodschap, die zij samen met haar broer Royce insprak.

Een update over zijn medische situatie geven ze niet. «Daarover is nog heel veel onzeker en daar kunnen we dus ook nog niet zo heel veel over vertellen», zei Kelly in het televisieprogramma, dat gisteravond volledig gewijd was aan de vermissingszaak van Tanja Groen waarvoor haar vader zich inzet. In haar dankwoord staat Kelly ook stil bij het «fantastische werk» dat doktoren en verpleegkundigen voor de misdaadjournalist leveren. Ze zegt dat haar vader in zeer goede handen is.

Kinderen Peter R. de Vries bedanken voor steun

Ook zoon Royce, die eerder via Twitter al bedankte voor alle steun, komt aan het woord. Hij staat stil bij de enorme aandacht die de zaak van de sinds 1993 vermiste toen 18-jarige studente Tanja Groen en Stichting De Gouden Tip de afgelopen dagen heeft gekregen. «De afgelopen maanden is mijn vader dag en nacht met de stichting bezig geweest. Het is een droom van onze vader om deze zaak en vele andere zaken tot een oplossing te brengen», zegt hij. «Laten we samen zorgen deze droom werkelijkheid te laten worden.»

Eerder postte Royce ook al een foto met zijn vader, waarna de likes en steunbetuigingen wederom binnenstroomden.

1 miljoen opgehaald voor tip Tanja Groen

In ‘Op1’ maakte Simon Vuyk, bestuurslid van Stichting De Gouden Tip, bekend dat er inmiddels 1 miljoen euro was opgehaald voor de vermissingszaak van Tanja Groen. Het geld is bedoeld als beloning voor de tip die leidt naar de opsporing van de al 28 jaar vermiste studente.

Bij de start van het programma deelde Vuyk de tussenstand van dat moment: 1.167.000 euro. Het bereiken van het streefbedrag noemt het bestuurslid «van grote betekenis tegenover wat er met Peter is gebeurd». Want: «Als iemand in staat is om kleine kansen te grijpen, is hij het wel.»

Vuyk benadrukt dat mensen nog steeds kunnen doneren. Al het geld dat bovenop de 1 miljoen voor de zaak van Groen wordt opgehaald, kan gebruikt worden om andere vermissingszaken op te lossen.