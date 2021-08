Kan een triootje een relatie redden?

Heb jij al eens gefantaseerd over een trio met je partner? Je bent niet de enige. Volgens een onderzoek van het Britse The Kinsey Institute is dit de meest voorkomende seksfantasie. Maar wat blijkt? Volgens datzelfde onderzoek zou maar 10% van de vrouwen en 18% van de mannen het ook echt doen / al gedaan hebben. Natuurlijk moet je de beslissing voor een triootje met je partner niet te snel nemen, maar wij helpen je graag een handje. Zou het zelfs je relatie kunnen redden?