Je verwacht het niet: dit worden wellicht de duurste sneakers ooit

Deze schoenen van Nike hebben een ietwat… unieke swoosh die op een geplisseerde tomaat lijkt, maar zijn straks zeer waarschijnlijk de duurste sneakers ooit. Je kunt er later deze maand op bieden bij Sotheby’s.

Onlangs verkocht Adidas een stel ‘porseleinen’ stappers voor 126.000 dollar, en dat viel zelfs een beetje tegen. De verwachting was namelijk dat de schoenen wel 1,3 miljoen dollar zouden opleveren. De duurste sneakers bleven daardoor een paar oude basketbalschoenen van Michael Jordan, waarover later meer. Nu aandacht voor een verlept hoopje schoen, dat naar verwachting ongeveer een miljoen waard is.

Met de hand gemaakt

Het gaat om een paar spikes van Nike, die met de hand zijn gemaakt door Bill Bowerman, mede-oprichter van het Amerikaanse sportmerk. Vanaf 23 juli, de datum waarop de Olympische Spelen in Tokio beginnen, kun je bieden op deze ultieme sneakers voor verzamelaars.

Die datum is niet zonder reden gekozen. De betreffende spikes van Nike zijn in de jaren 60 speciaal ontworpen voor de Canadese sprinter Harry Jerome, die tijdens de Olympische Spelen van Tokio in 1964 een bronzen medaille won op de 100 meter. Het waren de eerste schoenen met wafelzolen, die je tegenwoordig nog altijd terugziet onder sneakers.

Duurste sneakers ooit

Naar verwachting gaat de veiling van deze door Bill Bowerman gemaakte Nike-schoenen tussen de 800.000 en 1,2 miljoen dollar opleveren. Dat betekent dat het de duurste sneakers ooit worden. Vooralsnog hangt dat wereldrecord aan de Air Jordan 1s, die voor 560.000 euro werd geveild, tevens bij Sotheby’s. Het zijn flink bijzondere sneakers, die Michael Jordan droeg tijdens een van zijn eerste wedstrijden voor de Chicago Bulls.