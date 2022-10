Je huis voorbereiden op verkoop en oplevering

Ga jij je woning verkopen? Of is je woning inmiddels verkocht, en ben je je aan het voorbereiden op de oplevering? Zowel het verkopen als het opleveren van je woning vergt de nodige voorbereiding. In dit artikel lees je informatie en tips over hoe je dit het beste kunt aanpakken.

Hoe bereid je je woning voor op verkoop?

Je wilt je woning verkopen. Waar begin je? Het wordt aangeraden om, zodra je die beslissing hebt genomen, alvast te beginnen met het verkoop klaar maken van je woning. Dit neemt namelijk al snel meer tijd in beslag dan je vooraf in gedachten hebt, zeker wanneer bijvoorbeeld je tuin of het schilderwerk verwaarloosd is. Het is bewezen dat je woning sneller verkoopt wanneer alles er netjes en verzorgt uit ziet.

Onderstaand vind je enkele handige tips voor het verkoop klaar maken van je woning!

Tip 1. Wees kritisch op je eigen woning: de eerste stap in het verkoop klaar maken van je woning is door kritisch te zijn. Is er sprake van achterstallig onderhoud aan bijvoorbeeld het schilderwerk, de tuin of het dak? Zijn er naast grote werkzaamheden ook kleine zaken die gerepareerd moeten worden?

Schrijf al deze punten op, op volgorde van belangrijkheid. Bedenk vervolgens of je deze zaken moet laten uitvoeren door een vakman of dat je het zelf kunt toen. Pak kleine dingen zelf op en laat grotere klussen uitvoeren door een professional.

Tip 2. Ruim je woning op: wanneer alle achterstallige werkzaamheden zijn afgerond en wanneer de reparaties zijn uitgevoerd, kun je beginnen met het opruimen van je woning. Een netjes opgeruimd huis verkoop je sneller dan wanneer je woning vol staat met spullen. Win-win situatie: alles wat je opruimt, heb je al netjes ingepakt voor de verhuizing!

Naast opruimen is ook het goed schoonmaken van je woning belangrijk. Vergeet hierbij ook zeker de buitenkant van je woning niet: dit is tenslotte het visitekaartje tijdens bezichtigingen.

Laat zo min mogelijk persoonlijke spullen zien. Het is beter om deze achterwege te laten wanneer je de woning nog moet verkopen.

Tip 3: Creëer rust: het is bewezen dat mensen moeilijk door een uitgesproken smaak heen kunnen kijken. Het is daarom belangrijk om zoveel mogelijk rust te creëren. Gebruik zo min mogelijk verschillende kleuren. Het is zelfs nog beter om neutrale kleuren zoals wit en natuurtinten te kiezen. Mensen kunnen zo beter hun eigen smaak inbeelden.

Zorg daarnaast ook voor veel natuurlijk licht in de woning: licht helpt ook bij het creëren van rust in de woning.

De bovenstaande tips helpen je al een heel eind op weg in het verkoop klaar maken van je woning. Op deze manier wordt je woning sneller en tegen een hogere prijs verkocht. Wanneer de woning is verkocht, is het klaar om te verhuizen en om je huis klaar te maken voor de oplevering.

Wat is er nodig voor de oplevering?

De oplevering van je woning is het moment dat je definitief afscheid neemt van je oude huis. Je levert de sleutels in bij de makelaar en die zorgt er vervolgens voor dat deze bij de verkopende partij terecht komt.

Aan een oplevering worden vaak eisen gesteld. Bij huurwoningen is het vaak zo dat je de woning in oude staat moet opleveren; volgens VSNM betekent dit dat alle roerende zaken verwijderd moeten worden en dat de muren netjes gewit moeten zijn. Daarnaast moet de woning bezemschoon worden opgeleverd.

Bij een koophuis geldt in principe hetzelfde. Zowel bij huur- als koopwoningen heeft de nieuwe bewoner de mogelijkheid om roerende zaken tegen meerprijs over te nemen. Vaak gaat het dan om de vloer en raambekleding. Deze zaken hoef je dan natuurlijk niet te verwijderen voor de oplevering. Ook een koopwoning moet bezemschoon worden opgeleverd.

Een woningontruiming om het makkelijk te maken

Om het leeghalen van je oude woning, en dan hebben we het vooral over inboedel die je niet meer gebruikt in je nieuwe woning, makkelijker te maken wordt het aangeraden om een ontruimingsbedrijf in te schakelen.

Een ontruimingsbedrijf biedt naast het leeghalen van de woning, verschillende extra diensten. Eén van deze diensten is bezemschoon opleveren. De definitie hiervan hangt af van de eisen die de makelaar of woningcorporatie stelt. Wanneer je een ontruimingsbedrijf of verhuisbedrijf inschakelt, kunnen zijn de woning ook voor je opleveren dat scheelt een hoop gedoe.

Wat zijn roerende zaken?

We hebben het in dit artikel regelmatig gehad over roerende zaken. Maar wat zijn roerende zaken precies? Roerende zaken vallen onder de inboedel en zijn dus geen onderdeel van de woning of het perceel. Vaak is het zo dat roerende zaken dus niet bij de koop van een woning inzitten, tenzij dit anders is overeengekomen tussen de kopende en verkopende partij.

Wanneer je de roerende zaken door een ontruimingsbedrijf laat opruimen, bepaal je zelf wat er met de spullen gebeurt. Zijn er spullen die je tijdelijk niet kwijt kunt? Laat het dan tijdelijk opslaan door het ontruimingsbedrijf. Andere mogelijkheden zijn afvoeren naar de vuilstort of het ontruimingsbedrijf koopt de inboedel op. Het voordeel hiervan is dat je op de kosten bespaard.