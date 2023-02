Je bedrijf verkopen? Zo bereken je wat een bedrijf waard is

Het aantal bedrijven in België zit al een paar jaar in de lift, blijkt uit recente cijfers . Wanneer je zelf onderneemt en over een succesvol bedrijf bezit, kan het interessant zijn om eens te kijken naar hoeveel geld je bedrijf waard is.

Er zijn grofweg twee benaderingen om dat te doen, waarbij de DCF methode een zeer populaire methode is. In dit artikel lees je meer over het verkopen van je bedrijf en hoe je berekend welke waarde er hangt aan je onderneming.

Wanneer is het handig om te weten wat je bedrijf waard is?

Ondernemers die meer willen weten over de waarde van hun bedrijf doen dit meestal omdat ze plannen hebben om de boel te verkopen. Maar: dat is niet de enige reden om zo'n berekening te maken. De waarde van je onderneming is ook van belang om te kijken wat voor een toekomst je bedrijf heeft. Hiermee krijg je een goed inzicht in de cashflow en de financiele gezondheid van je onderneming. Je komt er bijvoorbeeld sneller achter wat de uitdagingen in de volgende fase van het bedrijf zijn en of er rollen zijn die je liever wil overdragen aan iemand anders binnen de organisatie.

Misschien wil je een grote investering maken en wil je daarom meer weten over de bedrijfswaarde of wellicht is er een conflict tussen twee aandeelhouders. Wat de reden ook is; een bedrijfswaarde berekenen kan voor en door ieder bedrijf worden gedaan. De uiteindelijke hoogte van die waarde hangt af van de waarderingsmethode die je gebruikt. Dat is dus een belangrijk onderdeel om op te letten wanneer je bijvoorbeeld je onderneming wil gaan verkopen. Goed om te weten: er is altijd een verschil tussen de daadwerkelijke waarde van het bedrijf en de prijs die voor een onderneming wordt betaald.

Twee benaderingen om je bedrijfswaarde goed te berekenen

Zoals eerder vermeld zijn er twee benaderingen om de waarde van je bedrijf te berekenen: methodieken waarbij er gekeken wordt naar de cijfers uit het verleden en methodieken waarbij er juist naar de financiën in de toekomst wordt gekeken. Je kunt ook een mix van beide soorten methodes gebruiken om zo een extra duidelijk beeld te krijgen.

Bereken je bedrijfswaarde op basis van cijfers uit het verleden

Het grote voordeel van je bedrijfswaarde berekenen op basis van historische cijfers is dat je snel een indicatie krijgt van de totale waarde. Maar: je moet weten dat je geen inzicht krijgt in de financiële toekomst van het bedrijf. Ga je je bedrijf verkopen dan is dat vaak wel iets wat de koper zou willen weten. Kies je er toch voor om een dergelijke methodiek te gebruiken dan wordt de bedrijfswaarde meestal berekend aan de hand van de volgende formules:

0,75 - 1,5 x de jaaromzet

5 x de nettowinst van het bedrijf

3 x de Ebitda (earnings before interest, tax, depreciation and amortisation)

Bedrijfswaarde berekenen op basis van toekomstige financiën

Bereken je de bedrijfswaarde liever op basis van het toekomstige verdienvermogen dan moet je de zogeheten DCF methode gebruiken (discounted cashflow). Hierbij gaat het niet om de winst, maar om het geld dat daadwerkelijk het bedrijf instroomt. Bij de DCF methode wordt gekeken naar verschillende onderdelen, zoals toekomstige investeringen en samenwerkingen en de nodige risico's om zo te laten zien wat de bedrijfswaarde zoal kan beïnvloeden in de toekomst.

Gebruik een mix van verleden en toekomst voor bepalen van bedrijfswaarde

Beide methodieken om de waarde van je onderneming te bepalen, zijn goed. De vraag is alleen waar je zelf de nadruk op wil leggen: het verleden of de toekomst. Wanneer je van plan bent om je bedrijf te verkopen, is het verstandig om naar de toekomst te kijken. De DCF methode komt hierbij goed van pas. Het voordeel van deze methodiek is dat de analyse begint met een blik naar het verleden; ook al is de methode gebaseerd op de toekomst. Wil je de toekomst immers goed kunnen voorspellen dan móet je wel kijken naar elementen uit het verleden.