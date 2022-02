Invoering capaciteitstarief verdeelt de Wetstraat

Een capaciteitstarief kan «winst opleveren voor twee derde van de Vlaamse gezinnen». «Maar we willen eventuele negatieve effecten op bepaalde gebruikerscategorieën maximaal vermijden en proberen op te vangen». Dat verklaart Vlaams parlementslid en energiespecialist Robrecht Bothuyne (CD&V) op basis van een studie van de Universiteit Gent. Het nieuwe tarief zou in januari 2022 ingaan maar is al uitgesteld tot 1 juli. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) stuurt bovendien aan op een nieuw uitstel.