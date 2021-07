Hoe ziek kun je worden als je besmet raakt na vaccinatie? Nederlandse Immunoloog legt het uit

In Nederland bestaat er enige onrust rond de vaccins, zeker nu de besmettingscijfers opnieuw in stijgende lijn zijn. Maar heel wat besmette mensen zijn al volledig gevaccineerd. Hoe kan dat? In het Nederlandse duidingsprogramma ‘Op1’ legde immunoloog Marjolein van Egmond uit hoe dit mogelijk is én hoe ziek je dan alsnog kunt worden.

«In principe zijn de vaccins heel erg goed», vertelt de immunoloog bij ‘Op1’. Volgens haar hangt het wel van de virusvariant en het vaccin af, maar de bescherming zit ergens tussen de 60 en 95 procent. «Dat is om te zorgen dat je helemaal niet ziek wordt. Alle vaccins zitten rond de 85 tot 90 procent bescherming tegen ernstige ziekte of ziekenhuisopname.» En die ziekenhuisopnames beperken, daar draait het uiteindelijk om. Maar je kan dus nog besmet geraken, ook al ben je gevaccinerd. Maar hoe ziek kan je dan nog worden? «Mensen willen vaak een zwart-wit antwoord hebben, maar zo werkt dat dus niet.»

Delta-variant

In Engeland ging de Delta-variant al eerder rond, wat leidde tot een hoop meer ziekenhuisopnames. «Het is niet zo dat er helemaal niemand in het ziekenhuis komt die gevaccineerd is, maar over het algemeen zijn het echt de niet-gevaccineerde mensen», zegt de immunoloog. Volgens haar is dat de grootste groep coronapatiënten in het ziekenhuis. Er is nog een andere kleine groep die één prik heeft gehad, en een nóg kleinere groep die volledig gevaccineerd is. De vaccins verlagen dus de kans dat je in het ziekenhuis terechtkomt, maar het kan alsnog gebeuren.

Nieuwswaarde

Volgens Van Egmond bestaat er een ‘informatiebias’. «Mensen die gevaccineerd zijn en níet ziek worden, hebben absoluut geen nieuwswaarde. Dus daar hoor je niets over. Je hoort vaker iets over mensen die gevaccineerd zijn en waar daarna toch iets mee gebeurt.» Maar volgens haar, als je naar de grote groep kijkt, zie je dat vooral niet-gevaccineerde mensen ziek worden van het virus.