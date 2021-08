HEFTIG. Ongevaccineerde moeder sterft net na bevalling door coronavirus, echtgenoot doet emotionele oproep

Een Noord-Ierse moeder is net na de bevalling van haar vierde kindje overleden door het coronavirus. Haar rouwende echtgenoot maant nu iedereen via Facebook en Twitter aan om zich te laten vaccineren. «Ik had nooit gedacht dat ik dit zou moeten schrijven. Ik ben de liefde van mijn leven kwijt.»

«Vandaag is de vreselijkste dag van mijn leven», schrijft Josh Willis op Facebook. Zijn vrouw, de 35-jarige ongevaccineerde Samantha, stierf op 20 augustus nadat ze het coronavirus had opgelopen. «Ze ging de strijd 16 dagen lang aan, maar het mocht niet baten. Ze deed zo haar best om terug naar huis en naar haar familie te komen, maar ze overleed iets na middernacht op de spoeddienst van het Altnagelvin Hospital. Ik, haar moeder en twee oudste kinderen stonden op dat moment aan haar zijde. Ze had geen pijn.»

Leven en dood liggen dicht bij elkaar, want net voor Samantha bezweek beviel ze van haar dochtertje Eviegrace.»Terwijl ze in het ziekenhuis lag, beviel ze van het nieuwste lid van onze familie», gaat Josh verder. «Ze heeft haar dochtertje niet eens kunnen vasthouden. Ik zal ervoor zorgen dat Eviegrace weet wie haar moeder is. Ik zal ervoor zorgen dat niemand je zal vergeten.»

«Het is echt»

Op Twitter komt Josh zijn boodschap nog harder binnen: «Ik zat uren op de spoeddienst met mijn vrouw die overleden is. Het is echt, de cijfers zijn echt. Laat je vaccineren zodat jij of je familie dit niet moet meemaken. Terwijl ik dit schrijf, lig ik naast haar, ze is 35, ongevaccineerd en in een kist. Laat dat even bezinken!