Heel wat coronamaatregelen vallen weg

Niet alleen start vandaag het nieuwe schooljaar, 1 september is dit jaar ook de datum waarop heel wat coronamaatregelen wegvallen. Zo is het afgelopen met de beperkingen thuis en vallen ook de meeste regels in de horeca weg.

Het Overlegcomité van de federale regering en de deelstaten besliste vorige week om het gros van de strenge coronamaatregelen vanaf 1 september op te heffen. Discotheken blijven nog dicht en ook op massa-evementen en reizen naar rode zones zijn er nog beperkingen, maar verder gaat het leven stilaan weer naar de situatie van voor de pandemie.

Dat is bijvoorbeeld het geval voor bijeenkomsten bij mensen thuis. Tot nog toe mochten maximaal acht mensen binnen samenkomen in een woning, maar vanaf vandaagvalt die regel weg.

Horeca

Ook in de horeca vallen veel beperkingen weg. Nu mag een gezelschap daar uit maximaal acht mensen bestaan en mogen cafés en restaurants maar open zijn tussen 5 uur ’s ochtends en 1 uur ’s nachts, maar die regels vervallen. Er komt ook een einde aan de verplichte afstand tussen de tafelgezelschappen en het verbod op rechtstaan en bediening aan de bar. De mondmaskerplicht voor verplaatsingen binnen de zaak blijft voorlopig wel behouden. En in het Brussels gewest blijven de coronamaatregelen voor de horeca voorlopig nog wel van kracht. De vaccinatiegraad in de hoofdstad is een pak lager dan die in de rest van het land.

Huwelijken

Op activiteiten van verenigingen en clubs zijn er vanaf deze maand geen beperkingen meer van kracht. Dat is ook het geval voor privéfeesten, zoals huwelijken, waarbij er ook weer gedanst mag worden. Bij erediensten valt de maximale capaciteit weg, al blijft de mondmaskerplicht daar wel behouden.

Voor kleinere evenementen gelden er geen coronamaatregelen meer, tenzij het gemeentebestuur daar anders over beslist. Voor alle evenementen vanaf 200 aanwezigen binnen en 400 buiten zijn de maatregelen in principe wel nog van kracht, al kunnen organisatoren vanaf nu wel gebruikmaken van het Covid Safe Ticket. Daarmee tonen bezoekers aan dat ze gevaccineerd zijn, negatief getest hebben of recent hersteld zijn van COVID-19 en vallen de beperkingen eveneens weg.

Telewerken

Ook op het werk verandert er een en ander. De sterke aanbeveling om te telewerken valt namelijk weg, met uitzondering van werkplekken in Brussel. Afstandsregels blijven van toepassing, net als de mondmaskerplicht wanneer er geen afstand gehouden kan worden.

Vaccins

Het Overlegcomité besliste tot slot nog om het coronavaccin verplicht te maken in de zorgsector. De concrete modaliteiten daarvan zijn nog niet vastgelegd. Bovendien is er nog juridisch advies nodig vooraleer de verplichting effectief in kan gaan.