Gevangenisbewaakster veroordeeld nadat ze seks had met gevangene: «Een verdorven fantasie»

Een Amerikaanse gevangenisbewaakster is tot een gevangenisstraf veroordeeld nadat ze seks had met een gedetineerde, terwijl elf anderen toekeken. Voor de gelegenheid knipte ze speciaal een gat in haar broek.

De 26-jarige Tina Gonzalez werd vorig jaar in mei gearresteerd nadat haar bazen hadden ontdekt wat ze had uitgestoken in de Fresno County Jail in Californië. Ze noemden het een «verdorven» seksuele fantasie. Het is immers illegaal voor gevangenismedewerkers om seksuele relaties aan te gaan met gedetineerden.

Geen berouw

Gonzalez toonde in de rechtbank geen berouw van haar daden . «Ik heb al behoorlijk walgelijke dingen gezien in de 26 jaar dat ik voor de gevangenis werk, maar dit is het toppunt», verklaarde haar voormalige baas Steve McComas aan de rechter. «Ze stoeft ook voortdurend over wat ze gedaan heeft, iets wat alleen een verdorven geest kan bedenken. Ze heeft een eed afgelegd die ze gebroken heeft en daardoor ook nog eens haar collega’s in gevaar bracht.»

De vrouw had tijdens het uitoefenen van haar functie ook meerdere malen ‘seksueel getinte’ telefoongesprekken met de gedetineerde nadat ze hem een gsm had gegeven. Ze waarschuwde hem meerdere malen als er naar telefoons gezocht zou worden. Ook deed ze hem scheermesjes ‘cadeau’.

Kwestbare positie

Haar advocaten stelden echter dat de vrouw op het moment van de feiten in een kwetsbare positie zat omdat haar huwelijk net op de klippen was gelopen. Gonzalez kreeg niet de maximumstraf van drie jaar en acht maanden omdat ze nog niet over een strafblad beschikte, wel verdwijnt ze zeven maanden effectief achter de tralies en kreeg ze een proeftijd van twee jaar.

«Vreselijk en dom»

De rechter sprak Gonzales tijdens de uitspraak van het vonnis rechtstreeks aan: «Ik denk dat wat je gedaan hebt vreselijk en dom was. Je hebt je carrière verwoest. Maar ik geloof ook dat mensen kunnen leren uit hun fouten en je hebt de rest van je leven om dat te doen. Veel succes.»