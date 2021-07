Geld lenen als jongere? Hou dan deze tips in je achterhoofd

Een lening aangaan? Dat is al lang geen taboe meer. Ook niet voor jongeren of studenten. Er zijn heel wat jongeren die bijvoorbeeld een autolening aangaan om hun eerste wagen te betalen. Ook de vaak hoge studiekosten worden al eens gefinancierd met een persoonlijke lening . Of misschien heb jij nog een ander project op het oog waarvoor je liever niet aan je zuurverdiende spaarcenten komt? Dan is een lening misschien wel een optie voor jou. Maar omdat lenen ook geld kost, hou je maar beter deze 5 tips in je achterhoofd.

Tip 1: Denk goed na

Ben je ook zo iemand die als je iets wilt, je het ook nu moet hebben? Heel herkenbaar! Of lijkt dat alleen maar zo? Kan je jouw droomreis - ja die langverwachte safari in Kenia - echt niet enkele jaren uitstellen? En heb je de nieuwe iPhone nu meteen nodig? Hoewel je aankoop waarschijnlijk dringend lijkt, kunnen sommige dingen zeker en vast nog even wachten. Als je voor een aankoop een lening moet aangaan, denk je maar beter twee keer na.

Tip 2: Overweeg andere opties

Is lenen wel de beste optie voor jou? Reken uit hoeveel geld je echt nodig hebt voor jouw aankoop en bekijk of je niet beter gewoon enkele weken kan sparen om het geld te verzamelen. Of misschien kan je ergens een leuke vakantie- of studentenjob uitvoeren en jezelf nadien belonen met je nieuwe aankoop. Zo leer je niet alleen iets bij, maar verdien je ook al geld voor toekomstige projecten.

Ook een kredietkaart is een goede optie voor jongeren. Daarmee kan je nu jouw aankoop financieren en pas later betalen. Er zijn heel veel gratis of budgetvriendelijke opties op de markt te vinden, dus je vind zeker wel eentje die bij je past!

Tip 3: Vergelijk leningen

Heb je toch een lening nodig voor jouw aankoop? Dan is deze tip misschien wel het belangrijkste: vergelijk! Verschillende banken of kredietgevers hanteren immers andere voorwaarden en rentevoeten. Een persoonlijke lening tegen 4,89% bij de ene bank en één tegen 6,99% bij de andere bank? Dat is geen uitzondering! En laat het nu net die rentevoet zijn die een enorme impact heeft op het totale leenbedrag en de maandelijkse kosten die je zal moeten betalen.

Alleen door de verschillende banken en leningen te vergelijken, kan je de goedkoopste lening vinden. Gelukkig hoef je daarvoor niet alle kredietgevers af te lopen. Online zijn er heel wat vergelijkingstools te vinden waarop je gratis en eenvoudig verschillende leningen kan vergelijken.

Opmerking: Je kan pas geld lenen als je 18 jaar of ouder bent.

Tip 4: Ga op zoek naar een specifieke lening

Er zijn heel veel verschillende projecten die je met een lening kan financieren. Een huis, een fiets, een auto, een vakantie, je studies … en noem maar op. Daardoor bestaan er ook heel veel verschillende leningen. Een hypothecaire lening voor de aankoop van vastgoed, een autolening voor de financiering van je nieuwe of tweedehandsauto of een persoonlijke lening voor je studies.

Misschien een beetje overdreven, horen we je denken. Maar in de meeste gevallen is een specifieke lening een stuk goedkoper dan een lening voor alle doeleinden. Je nieuwe fiets betalen met een persoonlijke lening? Het kan, maar dan betaal je waarschijnlijk enkele honderden euro’s meer dan wanneer je een specifieke fietslening zou afsluiten. Heb je dus een project in gedachten dat je wilt financieren met een lening? Zoek dan eerst even of er geen specifieke lening bestaat.

Tip 5: Zorg voor een inkomen en spaargeld

Als je een lening wilt aangaan, of dat nu een persoonlijke lening, een autolening of een woonlening is, moet je altijd enkele documenten aan de kredietgever kunnen voorleggen. Welke documenten en bewijzen dat precies zijn, hangt af van de soort lening. Toch moet je ook al voor de meeste eenvoudig te verkrijgen lening, een persoonlijke lening, je kredietwaardigheid kunnen bewijzen. Dat betekent dat ze inkomstenbewijzen zullen vragen om er zeker van te zijn dat jij jouw lening wel kan terugbetalen. Banken staan immers niet te springen om geld te lenen aan mensen zonder vast werk of een stabiel inkomen.

Heb je nog geen stabiel inkomen of professionele situatie? Dan helpt het ook als je zelf wat centen achter de hand hebt op je spaarrekening. Het lijkt misschien raar om geld te lenen als je voldoende spaarcenten hebt, maar deze kan je soms beter écht sparen voor onverwachte gebeurtenissen en kosten.