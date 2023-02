Geïnspireerd door de skilatten: probeer deze drie outfits uit

Er was geen witte kerst dit jaar, maar dat houdt skiërs niet tegen om de bergen in te trekken. Als je dit jaar in ons België-landje blijft, maar toch wat van de winterse mode wil genieten, trek je toch gewoon deze drie outfits aan. De sneeuw moet je er zelf bij verzinnen ;-)

Comeback van Moon Boots

Geen après-ski zonder Moon Boots, toch? De fameuze 90’s sneeuwlaarzen lijken soms meer op astronautschoenen dan boots, maar dat maakt ze net zo populair. De Moon Boot is een echte showstopper, en houdt je voeten droog, warm en zijn - bonus - ultra comfortabel. Terwijl we in de jaren ‘90 nog hielden van felle kleuren en zilveren exemplaren, mag het anno 23 wat subtieler. Kies daarom voor zwarte, bruine, gebroken witte exemplaren of ga voor een uitvoering met velvet en ruitjes.

Hoe combineer je Moon Boots? Onze favoriete outfit is een strakke broek of legging, in combinatie met een stylish lange puffer winterjas of een teddy jasje. Een dikke sjaal, lang wit hemd en een lichtblauwe fluffy trui maakt je outfit helemaal af!

Een chique kersttrui

De Noorse trui, Fair Isle trui of zoals in de volksmond, de kerstmistrui, je kent ‘m zeker. Het is een trui die je normaal enkel in een chaletje in de sneeuw zou dragen, maar die iedereen nu ook combineert met een zwarte jeans voor het werk. En waarom ook niet? De trui is lekker warm, heeft een tof patroon, meestal met driehoeken en ruitjes, en transformeert je helemaal naar een warme chalet met een glühwein in de hand. Laat de grootmoederstrui nog maar even achterwege en kies voor chique exemplaren in beige, zwarte, rood en grijs. Maar ook kleurrijke exemplaren zoals een fuchsia debardeur zijn super in. Hoe maak je je outfit af? Een Fair Isle trui heeft niet veel extra nodig. Combineer het met een kort zwart rokje en een panty, een donkergroene cargobroek of een brede jeansbroek. Werk je outfit af met een kleurrijk en chique accessoire zoals een brede gouden ketting van Cartier , een gele handtas of witte boots.

Zot van shearling

Deze winter kon je er niet naast kijken: iedereen is zot van shearling, in het Nederlands (fake) schapenvacht genoemd. Of het nu gaat om een fluffy stoffen bonten jas, een korte jack van schapenleer of een handtas in witte vacht: als je echt in wil zijn, heb je zo’n exemplaar zeker in je kast liggen. Onze favoriet? Een witte shearling bob hoedje: combineer het met een teddy jasje, beige broekje en zwarte Converse sneakers. Je outfit werk je af met een zacht handtasje natuurlijk!