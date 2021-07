Geen verplichte vaccinatie voor zorgverleners zolang er marge is voor verbetering

De Interministeriële Conferentie (IMC) heeft zich gebogen over de vraag of de vaccinatie van de zorgkundigen ook in ons land verplicht wordt. Uiteindelijk beslisten de federale en regionale ministers om de sector te blijven sensibiliseren «zolang er ruimte is voor verbetering». Het IMC zegt dat het een actieplan heeft goedgekeurd om de vaccinatiegraad bij de gezondheidsbeoefenaars te verhogen.