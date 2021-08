Gedetineerde ontsnapt uit gevangenis van Gent: «Exacte omstandigheden zijn nog niet duidelijk»

Rondom de gevangenis van Gent is om 11 uur een grootschalige zoekactie begonnen naar een ontsnapte gevangene. Tientallen agenten en speurhonden doorzoeken een zone rond de Nieuwewandeling, waar de gevangenis is gelegen. Lange tijd was niet duidelijk of er wel degelijk iemand ontsnapt was, maar het Gevangeniswezen heeft nu wel degelijk bevestigd dat dit het geval is.

Over de identiteit van de ontsnapte gevangene is nog niets geweten, noch over hoe hij is kunnen ontkomen. «De exacte omstandigheden waarin dit is kunnen gebeuren, worden momenteel nog onderzocht», klinkt het in een mededeling. Er zijn voorlopig geen redenen om aan te nemen dat het om een gevaarlijk of agressief individu gaat.

Even voor 11 uur werd duidelijk dat er reden was om aan te nemen dat een gedetineerde mogelijk is kunnen ontsnappen. Er circuleren ook berichten over een gedetineerde die even op het dak van de gevangenis is geklommen, maar die worden niet door meerdere bronnen bevestigd.

Omstreeks 13 uur leek de zoekactie rondom de gevangenis afgerond. De aanwezige politieploegen zullen nu verder in de omgeving uitkijken naar de persoon in kwestie.