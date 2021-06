GAMES. Everdell: de wezens in het kreupelhout

In Everdell nemen 2 tot 4 spelers de leiding over een groep schattige boswezentjes, zoals de energieke eekhoorns, de slimme schildpadden of de excentrieke egeltjes. Samen met hun soortgenoten trachten ze een zo hoogstaande en gebalanceerd mogelijke beschaving te ontwikkelen in de Everdell-vallei.

De doos bevat een spelbord, 128 boswezens- & gebouwkaarten, 24 meeple, punten- & bezetfiches, 105 grondstof tokens, 16 gebeurteniskaarten en 4 evenementtegels. Maar wat misschien het meest noemenswaardige element uit de doos is, is de Ever Tree, die je zelf in elkaar mag knutselen. Deze boom heeft eigenlijk geen echte functie, maar geeft het spel letterlijk een extra dimensie.

Zoals bij ieder goed spel komt er ook bij Everdell wat voorbereiding aan te pas. Plaats alle grondstoffen (bessen, takken, stenen en hars) op het bord en trek willekeurige kaarten voor de bosvelden. De boskaarten vertonen afhankelijk van het aantal spelers 1 of 2 extra actievelden waar spelers hun werkers op kunnen plaatsen. Op het laagste niveau van de Ever Tree worden 4 gebeurteniskaarten gespeeld en in de hoogste takken van de kruin plaatst iedereen 4 meeple. De resterende 2 meeple krijg je ter beschikking voor de start van het spel.

De speler die het laatste in het bos is geweest is de startspeler en krijgt die 5 kaarten van de trekstapel. Nadien krijgen alle andere spelers met de wijzers van de klok mee 1 kaart meer dan de speler voor hen. Ten slotte wordt de weide aangevuld met 8 kaarten. Deze weide mag je beschouwen als een deel van jouw hand, maar is in tegenstelling tot de kaarten die je vasthoudt, voor iedereen toegankelijk.

Bezige bijtjes en bedrijvige bevers

Om jouw dorpje tot een bloeiende bosmetropool te laten uitgroeien, heb je bessen nodig voor de knorrende buikjes te vullen en takken, stenen of hars om huizen mee te bouwen. Om deze grondstoffen te vergaren, stuur je jouw werkers naar de beschikbare actievelden op het spelbord. Net als in het echte leven zijn niet alle grondstoffen even voorradig. Zo’n glibberige kassei uit de rivier opvissen is een stuk moeilijker dan een paar twijgjes rapen of bessen plukken. Op sommige plaatsen mag ook maar 1 meeple aan het werk zijn, zodat andere spelers een aantal rondes moeten wachten voordat een actieveld opnieuw beschikbaar is.

Aangezien je met slechts 2 werkers start moet je onmiddellijk tactische keuzes maken. Daarbij spelen de kaarten in jouw hand en die in de centrale weide dan ook een cruciale rol. Op iedere kaart wordt vermeld welke grondstoffen je moet betalen, welke effecten ze hebben en hoe frequent de kaart in het spel voorkomt. Zo zorgt het gerechtsgebouw ervoor dat je bij de constructie van ieder volgend gebouw een grondstof naar keuze op hand mag nemen.

Tijdens je beurt mag je altijd maar 1 actie ondernemen. Je kan een werknemer naar het veld sturen, een kaart spelen of het volgende seizoen voorbereiden.

Als je geen meeple meer hebt om te plaatsen en geen kaarten wilt/kan uitspelen, moet je jezelf en jouw dorpelingen voorbereiden op het volgende seizoen. Afhankelijk van het seizoen zal je een aantal meeple bijkrijgen en een specifiek seizoenseffect activeren.

Op weg naar de overwinning

Het doel van het spel is in essentie vrij simpel: bouw een dorp en probeer zo veel mogelijk punten te scoren via jouw dorpkaarten, verzamelde punten of evenementen. Je kan ook punten scoren door in de herfst ‘op reis’ te gaan, waarbij je kaarten uit je hand inruilt voor punten.

De speler met de meeste overwinningspunten, wordt uitgeroepen tot de beste bouwer van het bos en wint het spel.

Pootje baden en parelvissen in Pearlbrook

Als je dacht dat het spel nu al alles had waar je van droomde, dan hebben we heel goed nieuws, want er is nog meer, ideaal voor uren extra speelpret!

Met de speluitbreiding Everdell – Pearlbrook wordt het spelbord uitgebreid met een volledig nieuwe zone om te verkennen. Wie had gedacht dat er net buiten de grenzen van de gekende wereld een prachtige oase vol aquatisch leven op je lag te wachten? Helaas zijn jouw vorige meeple niet zo’n goede zwemmers, maar gelukkig heeft je nieuwe kikkerambassadeur geen last van watervrees!

Ons verdict

Deze worker-placement en tableaubuilder werd in 2018 reeds uitgebracht door Starling Games, maar heeft nu zijn weg gevonden naar onze contreien waar het zonder verbazing op een meer dan enthousiast onthaal kon rekenen.

Everdell is vrijwel op alle vlakken de beste leerling van de klas. Dankzij de willekeurige bos- en gebeurteniskaarten en de grote hoeveelheid kaarten die spelers kunnen uitspelen kan je dit spel een oneindig lang uit de kast blijven halen. Ook de talrijke actievelden zorgen voor de nodige dynamiek. Snel schakelen, slim je beurten plannen en omgaan met schaarse middelen zijn de hoofdelementen in Everdell.

Het artwork en spelmateriaal zijn tot in de puntjes uitgewerkt. De bessen voelen aan alsof je ze echt plat kan knijpen en de steentjes glijden bijna uit je vingers. De tekeningen van het basisspel en de uitbreidingen vertolken de thematiek en sfeer van het spel op een meesterlijke wijze. Ze hebben bij dit spel trouwens niet enkel een esthetische functie, want in het design van de kaarten zit bijvoorbeeld een handige hint verwerkt over hoe zeldzaam een kaart is. Het spelbord is dan weer zo ontworpen dat de beschikbare uitbreidingen aan het bord van het basisspel toegevoegd kunnen worden en het design naadloos doorloopt. Ook het ontwerp van de grondstoffen zullen zelfs de stoerste speler aan tafel even doen kirren van plezier omdat ze zo schattig zijn!

Veel speluitbreidingen komen meestal bovenop het bestaande spelmechanisme, waardoor alles soms nodeloos complex wordt of het spel onaangenaam lang gaat duren. Bij Pearlbrook heb je dit probleem echter niet. Hoewel er wel een aantal nieuwe mogelijkheden ontstaan, verandert het spelmechanisme uit de standaardversie aanzienlijk. Op die manier zorgt de uitgever ervoor dat je op een totaal andere manier zal moeten spelen en nadenken als je met de winst aan de haal wilt gaan. Waar in het basisspel veel meer focus ligt op het snel laten roteren van grondstoffen, moet je nu langer zaken oppotten om zo meer kans te maken op een grote lading punten. Ook de decoratiekaarten zorgen ervoor dat iedere speler meer gefocust is op een persoonlijke speelstijl, in plaats van allemaal vanuit een collectief startpunt te vertrekken. Deze meer gevarieerde variant is dus een welkome, maar niet noodzakelijke, aanvulling op het basisspel.