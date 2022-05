Finland wil kandidatuur lidmaatschap NAVO indienen

«Dit is een historische dag. Een nieuw tijdperk is aangebroken», zei de Finse president Niinistö op een persconferentie. Het Finse parlement moet de stap wel nog goedkeuren, maar een meerderheid wordt zeker geacht.

De sociaaldemocratische regeringspartij in Zweden van premier Magdalena Andersson ( foto) was lang tegenstander van toetreding tot de NAVO en stelde dat Zweden onpartijdig zou moeten blijven bij gewapende conflicten. Het land is al ruim tweehonderd jaar neutraal. Vandaag debatteert het Zweedse parlement over het NAVO-lidmaatschap, evenals dat van Finland dat dus al heeft besloten het lidmaatschap aan te vragen.

Turkse bezwaren

NAVO-lid Turkije heeft bezwaren opgeworpen tegen de mogelijke toetreding. NAVO-topman Stoltenberg denkt echter dat er een oplossing wordt gevonden en de Turkse bezwaren niet voor vertraging zullen zorgen.

Hij voegde eraan toe dat Turkije «duidelijk te kennen had gegeven niet van plan te zijn de toetreding van de twee landen te blokkeren».

Stoltenberg zei ook dat de NAVO bereid is om de «veiligheidsgaranties» voor Finland en Zweden te versterken voordat zij toetreden, onder meer door de aanwezigheid van de organisatie in de landen te vergroten. «Finland en Zweden zijn bezorgd over de interim-periode (...) we zullen proberen dit proces te versnellen», zei de NAVO-topman.