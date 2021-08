Experts stellen gerust: machtsgreep Taliban zal niet meteen tot grotere terreurdreiging leiden in België

De machtsovername door de taliban in Afghanistan lijkt op korte termijn niet tot een groter risico op terrorisme in België te leiden. Dat concluderen experts. Volgens Sven Biscop van het Egmont Instituut is het bijkomend risico ook in een latere fase beperkt, omdat de taliban volgens hem niet twee keer dezelfde fout zullen maken.

«Ik schat ook op lange termijn het extra risico niet zo hoog in», zegt Sven Biscop. «We hebben 20 jaar in Afghanistan gezeten en in die periode hebben hier toch grote aanslagen plaatsgevonden, onder meer in Brussel. De terroristen hebben Afghanistan dus helemaal niet nodig als uitvalsbasis.»

«Zich inlaten met internationaal terrorisme was bovendien de grootste blunder van de taliban. Als ze al-Qaida niet hadden gehuisvest, dan was er wellicht nooit sprake geweest van een buitenlandse operatie in Afghanistan», vervolgt Biscop. «Waarschijnlijk hebben de taliban geleerd uit hun fouten en zullen ze nu dus vooral geïnteresseerd zijn in het consolideren van hun macht in Afghanistan.»

Al-Qaida

Terreurexpert Pieter Van Ostaeyen vreest wel dat de terugkeer van de taliban op langere termijn negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor de veiligheid in ons land. «In eerste instantie zal dit geen invloed hebben, maar de kans bestaat wel dat al-Qaida zich nu gaat hergroeperen», zo stelt hij. «Al-Qaida heeft trouw gezworen aan de taliban. Afghanistan kan misschien opnieuw uitgroeien tot een vrijhaven voor die organisatie.»

«De kans zit er ook altijd in dat terroristen zich gaan mengen onder de vluchtelingen, zoals ook bij Islamitische Staat gebeurde», vervolgt Van Ostaeyen. «Maar de mensen die nu worden overgebracht, zijn gescreend. Voor hen geldt dat risico niet.» Biscop ziet ook hier minder redenen tot grote bezorgdheid. «De grote aanslagen van de voorbije jaren zijn quasi allemaal gepleegd door mensen die hier al woonden, of hier geboren waren. Ik denk dat we die vluchtelingenstroom niet als een veiligheidsprobleem, maar eerder als een humanitair probleem moeten beschouwen.»