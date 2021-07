Engelse pub is ziedend na gemene streek van ‘valse klant’: «Walgelijk»

De zaakvoerder van een Engelse pub heeft in een vlammende post op Facebook zijn beklag gedaan over een persoon die zeven tafels had gereserveerd onder een valse naam, maar nooit is komen opdagen. Intussen had de pub 47 andere klanten geweigerd omdat de tafels vals gereserveerd waren.

De pub The Black Ladd in Manchester moest op 29 juni 47 klanten teleurstellen omdat alle tafels gereserveerd waren. De persoon die de reservatie maakte had daarbij valse contactgegevens opgegeven. In een Facebookpost klaagde de zaak het voorval aan. «Het management en de staf van The Black Ladd willen de persoon bedanken die ons online boekingsysteem gebruikt heeft om 42 zitplaatsen te verspillen in ons restuarant», klinkt het sarcastisch.

Het spreekt voor zich dat de lege plaatsen een streep door de rekening zijn van de zaak, die al te lijden had onder de coronapandemie en de lockdowns het voorbije jaar. «Onze sector werd het hardst getroffen door corona, en als klap op de vuurpijl besloten deze personen om zeven tafels te reserveren voor in totaal zes maaltijden, onder valse contactgegevens en zonder de intentie om te komen opdagen.» De post heeft het over een «bewuste en walgelijke daad».

Reservatiesysteem herzien

De pub moest zelfs enkele vaste klanten weigeren, omdat alle tafels bezet waren. Volgens de auteur van de Facebookpost was de gemene streek bedoeld om «onze business financieel te treffen». Het personeel werd immers naar huis gestuurd en de zaakvoerders liepen aardig wat inkomsten mis.

De pub heeft zijn reservatiesysteem inmiddels herzien. Klanten zullen voortaan hun bankkaartgegevens moeten invoeren alvorens te reserveren, zodat er geld van de kaart gehaald kan worden in het geval dat de klant in kwestie niet of te laat komt opdagen.

Maar daar stopte de pech niet voor The Black Ladd: tot overmaat van ramp moest de pub op 1 juli zijn deuren sluiten tot woensdag 7 juli nadat een staflid positief testte op het coronavirus.