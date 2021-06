EK-finale in Wembley op de helling? «UEFA overweegt verplaatsing naar Boedapest»

De finale van het EK voetbal wordt mogelijk van Londen naar Boedapest verplaatst indien de Britse regering zijn quarantaineregels niet versoepelt. Vandaag moeten mensen die naar het Verenigd Koninkrijk afreizen tien dagen in afzondering als maatregel in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Volgens de Britse krant The Times heeft UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin ermee gedreigd de finale naar Boedapest te verhuizen als de regels niet worden aangepast.

In een reactie zegt de Europese voetbalbond "er vertrouwen in te hebben dat de finale in Wembley kan plaatsvinden" maar tegelijkertijd geeft de organisatie toe dat er een "noodplan" is uitgewerkt mochten gesprekken met de Britse overheid niets opleveren.

In Wembley worden tijdens de knock-outfase twee achtste finales, twee halve finales en de finale (op 11 juli) gespeeld. Voor die wedstrijden zou 50 procent van de stadioncapaciteit (zo'n 40.000 supporters) worden benut.

Test- en bubbelconcept op tafel «Momenteel zijn we in gesprek met de lokale overheid om te proberen een vergelijk te vinden zodat supporters van de deelnemende landen de wedstrijden kunnen bijwonen», stelt UEFA. Op tafel ligt onder meer een voorstel om een strikt test- en bubbelconcept te hanteren waarbij supporters maximaal 24 uur in het VK mogen verblijven en hun verplaatsingen beperkt moeten blijven tot officieel transport en de EK-venues.

«We begrijpen de druk waarmee de regering wordt geconfronteerd en hopen op een bevredigende uitkomst van de gesprekken. Er is altijd een noodplan maar we hebben er vertrouwen in dat de slotweek in Londen kan plaatsvinden», luidt het nog.