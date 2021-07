EK 2020. Rashford schrijft frustratie van zich af: «Zal me nooit verontschuldigen voor wie ik ben»

De Engelse international Marcus Rashford beleeft moeilijke tijden, sinds hij zondagavond in de EK-finale tegen Italië een elfmeter miste. Nadien werden hij en zijn ploegmaats Jadon Sancho en Bukayo Saka, respectievelijk 23, 21 en 19 jaar jong, mikpunt van racistische opmerkingen op sociale media en werd onder meer een muurschildering van Rashford in Manchester beklad.

«Kritiek op mijn prestaties kan ik altijd verdragen: mijn strafschop was niet goed getrapt en ik had gewoon moeten scoren, maar ik zal me nooit verontschuldigen voor wie ik ben en waar ik vandaan kom», klinkt het in een emotionele brief, die maandagavond op zijn sociale media gepubliceerd werd. «Ik ben Marcus Rashford, 23 jaar oud, een zwarte man uit Withington en Wythenshawe, Zuid-Manchester. Als ik niets meer zou hebben, heb ik dat altijd nog. Bedankt voor alle steunberichten. We zullen sterker terugkomen.»

«Penalty’s scoren in mijn slaap»

De spits van Manchester United verontschuldigde zich ook voor zijn zwakke elfmeter. «Het enige dat ik voor het team moest doen, was een strafschop scoren. Ik kan penalty’s scoren in mijn slaap, waarom dan nu niet?», vroeg hij zich af. «Ik heb het gevoel dat ik iedereen in de steek heb gelaten. Het moment dat ik de bal raakte, speelt voortdurend door mijn hoofd. Ik kan niet beschrijven hoe dat voelt. Ik kan alleen maar sorry zeggen. Ik zou willen dat het anders was gelopen.»