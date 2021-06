Duitsland wil EK-stadion in regenboogkleuren bij duel met Hongarije uit protest

De burgemeester van de stad zal proberen de Europese voetbalbond UEFA zo ver te krijgen dat het statement mag. De stad wil hiermee haar protest tegen een pas aangenomen, omstreden wet laten zien. Recent is in Hongarije namelijk een wet aangenomen die verbiedt om homoseksualiteit en het veranderen van geslacht te ‘promoten’ onder jongeren tot 18 jaar.

Volgens de regering van premier Viktor Orbán is de nieuwe wet een manier om op te komen voor het welzijn van kinderen. Als je kijkt naar wat er in de toelichting van de nieuwe wet staat, valt op dat homoseksualiteit en transseksualiteit qua ‘ernst’ zelfs vergeleken worden met pedofilie en seksuele misdrijven. Al met al zorgt de nieuwe wet ervoor dat een open gesprek of überhaupt een gesprek over de rechten van LHBTI’s onmogelijk is.

«Wij staan voor diversiteit, tolerantie en echte gelijkheid in sport en in de gehele maatschappij», staat in de motie die door de gemeenteraad werd ingediend. De Allianz Arena kan aan de buitenkant in verschillende kleuren worden verlicht. In het verleden heeft het stadion ook al vaker de regenboogkleuren aangenomen. In feite zou het statement dus zeker te realiseren zijn.