Druktebarometer moet overvolle treinen richting kust voorkomen

De druktebarometer, die vorige zomer in gebruik werd genomen omwille van de coronapandemie, is intussen goed ingeburgerd. Via mobieletelefoondata brengt de barometer permanent de situatie in elke badplaats in kaart. Elke zone krijgt daarbij een kleur van donkergroen tot oranje, afhankelijk van de drukte. Voortaan is ook de drukte op aankomende treinen aan zee online te zien.